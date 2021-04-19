BioNTech/Pfizer, AB'ye 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

19 Nisan 2021 Pazartesi, 13:00

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 500 milyon dozun üzerine AB'ye 100 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, 100 milyon doz aşının 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.