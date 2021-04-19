BioNTech/Pfizer, AB'ye 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından AB'nin 100 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.
Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 500 milyon dozun üzerine AB'ye 100 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtildi.
Açıklamada, 100 milyon doz aşının 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.
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