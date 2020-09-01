Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

01 Eylül 2020 Salı, 16:34

Akçabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hafta sonu babasını Covid-19 testi yaptırmak için hastaneye götürdü. Bu sırada kendisi de test yaptıran Başkan Ekim’in Koronavirüs kaptığı ortaya çıkarken babasının testinin ise negatif olduğu belirtildi.

"HİÇBİR BELİRTİ YOKTU"

Sözcü'de yer alan habere göre, Evinde kendini izole eden ve doktorun verdiği ilaçları kullanan Ekim, “Benim bir şikayetim, bir sıkıntım yoktu. Biraz halsizlik vardı. Pazar günü babamı hastaneye götürdüm ve test yaptırdım. Ben de test yaptırdım. Benim testimin sonucu pozitif çıkınca aile fertlerine de test yaptırdık. Onların sonuçları henüz belli değil. Ben şuan başka bir evde onlardan uzak bir şeklide kendimi izole ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ekim, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

CHP'Lİ VEKİLDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya sosyal medya hesabından Koronavirüs'e yakalanan Ekim için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kaya paylaşımında, “Akçaabat Belediye Başkanımız Sayın Osman Nuri Ekim'in corona virüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum”ifadelerini kullandı.