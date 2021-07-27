Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ
Bakanlığın 26 Temmuz verilerine göre, 16 bin 809 vaka tespit edilirken, 63 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayıları 20 bine dayandı.
Dün, 224 bin 198 test yapılmış ve 5 bin 585 kişi sağlığına kavuşmuştu.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" ifadelerini kullandı.
Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/jA4OTgjtcZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, ülkedeki aşılamada gelinen son duruma dair bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 64.38, ikinci doz ortalaması yüzde 39.45, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 68 milyon 681 bin 744 oldu.
Türkiye'nin 27 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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