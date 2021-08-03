Bir şüpheli kadın ölümü daha: 'Kızınız öldü, gelin alın'

03 Ağustos 2021 Salı, 12:34

28 Temmuz'da şüpheli şekilde yaşamını yitiren Damla Aycan'ın kardeşi Yağmur Kılıç, kardeşi için adalet mücadelesi veriyor. Kardeşinin, eşi M.A. tarafından öldürüldüğünü ve şüphelinin tutuksuz yargılandığını belirten Yağmur Kılıç, kardeşinin ölümünün aydınlatılmasını istiyor.

Kılıç, olay gecesi yaşananları ve şüphelinin neden bir an önce tutuklanması gerektiğini, Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e anlattı.

'KIZINIZ ÖLDÜ GELİN ALIN BURADAN' DEMİŞ'

Olaydan nasıl haberdar oldunuz ve o gece kardeşinizin ölüm haberini size kim verdi?

'28 Temmuz'da saat 17.38'de kardeşim beni aradı. Ne yaptığımızı sordu ve 'Ne oldu, yanında biri mi var?' dedim. Yanında kimsenin olmadığını söyledi ve anlatmaya başladı. Saat 11.00'dan itibaren M.A. isimli eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Eşi denen o kişi, 'İstediğin gibi giyinemezsin, saçlarını öyle kestiremezsin' diyip kardeşime baskı kurmaya başlamış ve onu saatlerce darbetmiş. Neden hemen birini aramadığını sordum. Eşi elinden telefonu almış ve içindekileri silmiş. Hiçbir şey bırakmamış. Kardeşim 'Şiddet gördüğüm için rahatça oturamıyorum bile, gözümün üstü mor' dedi. Sonra telefonu kapatmak zorunda kaldı çocuğa bakmak için. Sonra 18.23'te eşi amcamızı arıyor ve 'Kızınız öldü gelin alın buradan' demiş. Daha önceden de şiddet uyguladı kardeşimin. Sürekli darp izleri vardı ve kanıtlarımız da var. Kardeşimi hep tehdit ediyordu bize zarar vermekle.'

'KARDEŞİMİN ÇOCUĞU ORTADA YOK'



Kardeşinizin çocuğu şu an nerede? Bir bilgi var mı?

'Kardeşimin 5 aylık çocuğu şu an ortada yok. Nerede bilmiyoruz. Bu çocuk sadece 5 aylık. Hayatından şüpheliyiz.'

Hukuki süreç başladı mı?

'Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İtiraz edildi ama red yanıtı geldi. Bu nasıl bir adalet? Katil elini kolunu sallayarak geziyor. Ben de savcının yanına gittim. Gaziantep Savcısı Fennur Çakmakçı'ya sesleniyorum! Adalet Sarayı'na gelip adaletin gereği yapılmıyor. Avukatımız atandı. Kardeşim toprağın altında, daha 23 yaşındaydı! Hangi anne 5 aylık çocuğunu bırakıp gider? Adalet olsaydı benim kardeşim toprağın altında olmazdı, bu adam dışarıda olmazdı. Bunu görmeyecek kadar kör olamazlar.'

'SAVCILIK BİZE 'SAKİNCE BEKLEYİN' DİYOR'

Savcılık çocukla ilgili herhangi bir işlem başlatmadı mı?

'Çocuk o günden beri meydanda yok. Çocuk da tehlikede. Bu kişi insan değil. Bunun yanına nasıl bırakabiliyorlar? Yapmayan bir insan olsa karısının başında oturur ağlar, kendisini savunur, masumiyetini kanıtlamaya çalışır. Ama kaçıyorlar. Katilin ablası da suçlu! Olayı haber alıp gittiğimizde kardeşimin kayınvalidesi 'eşler arasında bir olay, Damla intihar etmiş' diyor. Polisleri de komşuları çağırıyor. Serbest bırakıyorlar. Savcılık bize 'Sakince bekleyin' diyor. Neyi bekleyelim? Ailesi de benim kardeşimin ölümünden sorumludur!'