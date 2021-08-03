Katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun çok acı sosyal medya paylaşımı

03 Ağustos 2021 Salı, 10:16

28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Haytaoğlu’nun son olarak Konyaaltı ilçesinde emlak işiyle uğraşan inşaat mühendisi M.M.A. (48) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde “Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik, ardından gitti” dediği öğrenilen şüpheli serbest bırakıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir, polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M.M.A.’nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden zanlının “Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak’taki ormanlık alana gömdüm” dediği öğrenildi.

"SONRA KIYMETLİ OLACAĞIZ HERKES GİBİ"



21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun 17 Nisan'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Adına sevgi dediğin bağnazlığın bir gün evimizden bir can alacak ve herkes gibi bizi de sonradan koruyacaklar. Her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi..