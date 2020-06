Bir yıl önce yaşanan ve 'Floyd vakası'na benzeyen olayın görüntüleri yayımlandı

ABD'de George Floyd'un öldürülmesine tepki devam ederken, polisin bir yıl önce siyah bir şüpheliyi gözaltına alırken benzer bir ölüme yol açtığı ortaya çıktı. Yeni yayınlanan görüntülerde, Derrick Scott adlı şüpheli "Nefes alamıyorum" diye feryat edince polisten "Umurumda değil" yanıtını alıyor. Scott'un da Floyd gibi gözaltı sonrası kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

Duvar'ın aktardığına göre, görüntülerde, Scott’un kendisini yere yatırarak gözaltına alan polislere tekrar tekrar “Nefes alamıyorum” dediği ve ilacını istediği görülüyor. Polislerden biri “Umurumda değil” derken, bir diğerinin de “Gayet iyi nefes alıyorsun” dediği duyuluyor. Scott birkaç dakika sonra hareketsiz kalıyor, ambulans çağrılırken bir polis kalp masajı yapmaya çalışıyor.

Breaking: In 2019, Derrick Scott told officers, "I can't breath" before he died at a hospital.



Oklahoma City police officer Jarred Tipton responded, "I don't care."



Full video: https://t.co/5LB3FyrSIC