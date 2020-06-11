Bir yıl önce yaşanan ve 'Floyd vakası'na benzeyen olayın görüntüleri yayımlandı
ABD’de George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine çok benzer bir olayın geçen yıl da yaşandığı ortaya çıktı. Oklahoma polisi, 20 Mayıs 2019 günü siyah bir şüphelinin gözaltına alındığı sırada “Nefes alamıyorum” diye feryat ettiği görüntüleri paylaştı. Derrick Scott isimli 42 yaşındaki şüphelinin hastanede öldüğü açıklandı.
ABD'de George Floyd'un öldürülmesine tepki devam ederken, polisin bir yıl önce siyah bir şüpheliyi gözaltına alırken benzer bir ölüme yol açtığı ortaya çıktı. Yeni yayınlanan görüntülerde, Derrick Scott adlı şüpheli "Nefes alamıyorum" diye feryat edince polisten "Umurumda değil" yanıtını alıyor. Scott'un da Floyd gibi gözaltı sonrası kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.
‘GAYET İYİ NEFES ALIYORSUN’
Duvar'ın aktardığına göre, görüntülerde, Scott’un kendisini yere yatırarak gözaltına alan polislere tekrar tekrar “Nefes alamıyorum” dediği ve ilacını istediği görülüyor. Polislerden biri “Umurumda değil” derken, bir diğerinin de “Gayet iyi nefes alıyorsun” dediği duyuluyor. Scott birkaç dakika sonra hareketsiz kalıyor, ambulans çağrılırken bir polis kalp masajı yapmaya çalışıyor.
Breaking: In 2019, Derrick Scott told officers, "I can't breath" before he died at a hospital.— Eric Paine (@ericpaine) June 11, 2020
Oklahoma City police officer Jarred Tipton responded, "I don't care."
Full video: https://t.co/5LB3FyrSIC
Amerikan basını, bu olayın ardından Scott’un hastanede yaşamını yitirdiğini yazdı. NBC News’ün ele geçirdiği otopsiye göre, ölüm nedeni akciğer iflası olarak belirlendi. Raporda, “Nefes alamıyorum” diye çırpınan Scott’un zaten bir akciğer hastalığı olan amfizemi olduğu belirtildi; astım, kalp hastalığı, fiziksel baskı ve kısa süre önce metamfetamin kullanımı da ölüme katkısı olan sebepler arasında sayıldı.
Polisin, Oklahoma kent merkezinde ‘silahlı bir siyah adamın insanlarla kavga edip silah göstermesi’ne dair ihbar üzerine olay yerine geldiği, Scott’un ölümünden sonra üç polise açılan soruşturmada hepsinin aklandığı ortaya çıktı.
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