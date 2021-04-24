24 Nisan 2021 Cumartesi, 23:04

Sürekli koştular, sürekli pozisyon kovaladılar!

Adama sormazlar mı aklınız neredeydi diye?

Madem sol bek Ömer bu kadar kaliteli top ortalıyor, madem Şener bu kadar ileri çıkıyordu 37. haftaya kadar niye saklandılar?

Peki ya Gedson Fernanes?

10 numaranın tüm özelliklerini taşıyordun Portekizli arkadaş sen niye oynamadın?

Aynı sorular Donk, Marcao, hatta Etebo için de sorulabilir!

Bu sorular sorulur ve şu şarkının nameleri söylenebilir; "Biraz geç kalmadın mı..."

Gerçekten garip oynadı Galatasaray bu gece!

Garip derken, olumsuz anlam yüklemeyin, müthiş tempo kurdular.

Antalyaspor kalecisi Boffin'i milli yaptılar desek abartmış olmayız. Antalyaspor sakatlıklardan belini doğrultamamış olsa gerek maça hiç giremedi son dakikalar hariç. Hele Podolski'nin 'aranarak' gördüğü kırmızı sonrası iyice oyundan düştüler.

Bir araya maç 20 metreye sıkıştı kaldı. Antalyaspor'un kalecisi ile önünde 20 metrede oynandı.

Galatasaray genelde solu kullandı. Ömer, Kerem, Halil, Gedson. Oradan onlarca orta geldi; ne gariptir ki gol sağ kenar ortası ile oldu.

İşin şakası bir yana; takım gibiydiler. Şu güney havaları yarıyor Galatasaray'a.

Geçenlerde de Alanyaspor'u yenmişlerdi Çünkü Güneye 3-4 gün önceden geliyorlar, kamp yapıyorlar, kafalar rahat çıkıp kazanıyorlar.

Demek ki Florya'da bir şeyler var.

Şimdi Galatasaray 11-10 oynadı kazandı diye düşünebilirsiniz, ama 11-11'ken de müthiş pozisyonlar ürettiler. Örneğin direkten dönen ilk top (Emre Kılınç), karşı karşıya atılamayanlar.

Bu maçı kazanmayı kafasına koymuş Galatasaray.

Antalyaspor ise belki de ilk kez bu kadar güçsüzdü. Sıcak mı çarptı kupa finalistini, sakatlar mı etkiledi, paralar mı ödenmiyor nedir bilinmez maçın başlarında Fredy ile bir şutları var o kadar. Belki de Muslera en kolay maçını oynadı. Hani yere yatmadan maçı bitirdi desek yeri var.

Söz kaleciden açılmışken o Boffin bugün için Türkiye'deki en iyi yabancı kalecidir Muslera dahil. Bir kaleci her yerden gelen şutları çıkaramaz. Yediği golde de yapacağı bir şey yoktu Mustafa çok sert vurdu; Mustafa demişken 11 gün önce koronavirüs oldu, iyileşti, testleri son gün negatife döndü, sabah Antalya'ya geldi, akşam sonradan oyuna girdi, golünü attı.

Ki, koronaya yakalanan futbolcular kolay toplayamıyorlar. Ama demek ki, "Allah vergisi" özellikleri var Muhammed Mustafa'nın...

Şimdi..

Evet, şimdi Galatasaray artık bu ligin zirve adayıdır. Çünkü kalan maçlarda - Beşiktaş hariç - puan bırakmaz; rakipler ne yapar bilemem ama önde koşanlar kazara bir tökezlerse bu Galatasaray bu saatten sonra hata affetmez!