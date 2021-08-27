Birce Akalay sevilen dizinin kadrosuna katıldı: Setten ilk kare geldi
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz'ın 2. sezon çekimleri başladı. Diziye yeni katılan ünlü oyuncu Birce Akalay da ilk çekim gününde yer aldı.
Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı Son Yaz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı.
Yaz aylarında Leyla ile Mecnun'un çekimlerinde yer alan Ali Atay da Son Yaz'ın setine çıktı.
Diziye yeni katılan ve hikayenin gidişatını etkileyecek bir karakteri canlandıracak olan Birce Akalay da 2. sezon çekimlerine katıldı. Diziden Birce Akalay'lı ilk kare de geldi.
Dizinin senaristlerinden Cem Görgeç ilk set günün fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Birce Akalay son olarak Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde başrol oynamıştı.
ÜNLÜ OYUNCULAR VEDA ETMİŞTİ
Dizide Canan Kara karakteri sezon finalinde öldürülmüştü. Dizide Canan'ı canlandıran Funda Eryiğit Son Yaz'a veda etmişti. 21. bölümü ile birlikte sezon finali yapan diziden Şebnem Dönmez, Emre Karayel ve Erdem Şanlı da ayrılmıştı.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan, Taliban'ın teklifini açıkladı
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı