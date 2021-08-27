Birce Akalay sevilen dizinin kadrosuna katıldı: Setten ilk kare geldi

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz'ın 2. sezon çekimleri başladı. Diziye yeni katılan ünlü oyuncu Birce Akalay da ilk çekim gününde yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 09:12
Birce Akalay sevilen dizinin kadrosuna katıldı: Setten ilk kare geldi
Abone Ol google-news

Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı Son Yaz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı.

Yaz aylarında Leyla ile Mecnun'un çekimlerinde yer alan Ali Atay da Son Yaz'ın setine çıktı.

Diziye yeni katılan ve hikayenin gidişatını etkileyecek bir karakteri canlandıracak olan Birce Akalay da 2. sezon çekimlerine katıldı. Diziden Birce Akalay'lı ilk kare de geldi. 

Dizinin senaristlerinden Cem Görgeç ilk set günün fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Birce Akalay son olarak Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde başrol oynamıştı.

ÜNLÜ OYUNCULAR VEDA ETMİŞTİ

Dizide Canan Kara karakteri sezon finalinde öldürülmüştü. Dizide Canan'ı canlandıran Funda Eryiğit Son Yaz'a veda etmişti. 21. bölümü ile birlikte sezon finali yapan diziden Şebnem Dönmez, Emre Karayel ve Erdem Şanlı da ayrılmıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler