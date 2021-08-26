Delta varyantına yakalanan hamile oyuncu Ayça Erturan'dan açıklama

26 Ağustos 2021 Perşembe, 13:36

Kısa bir süre önce ilk bebeğine hamile olduğunu açıklayan Ayça Erturan, koronavirüs delta varyantına yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Erturan sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz gün oyuncu Ayça Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulunmuştu.

"AŞI SAYESİNDE KOLAY ATLATTIM"

Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan son yaptığı açıklamada, "Genel durumum ve bebeğin durumu gayet iyi. Biz koronavirüs hadisesini atlattık. Ben delta varyant pozitiftim. Ben aşı sayesinde daha kolay atlattığımı düşünüyorum. Birinci dozumu olmuştum, ikinci dozumu olmak üzereyken sırtımdan yakaladı beni. Size akıl vermek gibi olmasın fakat hala aşı olmadıysanız, bilimsel makaleleri okuyun, videoları izleyin. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin. Ben bunun çok daha kolay atlatmamı aşıya bağlıyorum" dedi.