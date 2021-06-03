BirGün'den Akit yazarına yanıt
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, BirGün gazetesini hedef aldı.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, BirGün gazetesini hedef aldı.
Karahasanoğlu, BirGün’ün ‘normalleşme’ planına eğlence sektörünün dahil edilmemesini eleştirdiği ve bu kararı ideolojik olarak tanımladığı 2 Haziran tarihli “Bu zihniyet hiç ‘normal’ değil” manşetini eleştirdi.
Karahasanoğlu, "Açız kardeşim açız.. Anlamıyor musunuz, açız: Tarkan’sız yapamayız!" başlıklı yazısında, “Duydun mu işçi kardeşim? Duydun mu asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan kardeşim? Duydun mu, yıllardır Marks’ın, Lenin’in, Engels’in söylemleri ile zehirlenen emekçi kardeşim.. Bakın, sizin haklarınızı koruduğunu iddia eden solcu gazete, ‘Eğlence sektörü’nün avukatlığını yapıyor" ifadelerini kullandı.
Karahasanoğlu şunları yazdı:
“Emekçiden yana olduğunu iddia eden Birgün gazetesinin, bir gecede, bir konser için 600 bin TL alan Tarkan’ı konuşturup, ‘Haksızlık ve çifte standart’ başlığı attığını görüp, gerçeklerin farkına varın.. ‘Aç insanların dertlerini manşetimize taşıyoruz’ diye ahkam kesenlerin Harun Tekin isimli birisine ‘Sahneden korkuyorlar’ dedirttiğini görüp, rezaletin nasıl zirveleştirildiğinin tescilini yapın..
İnsanlar salgından, can derdine düşmüş. Bunlar bir gün alkol derdine düşüyorlar. Bir gün dönüp, bar-payvon derdine düşüyorlar."
BİRGÜN'DEN YANIT
Karahasanoğlu'na haberle yanıt veren BirGün, 16. yüzyıldan kalma fikirleriyle tanınan Yeni Akit gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, gazetemiz BirGün’ün manşetini eleştirme çabası sergiledi" dedi.
Haberde, "Ali Karahasanoğlu, uzun yazısı boyunca eğlence mekanlarının neden kapalı olduğuna ise bir açıklama getiremedi" ifadeleri kullanıldı.
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