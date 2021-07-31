Birleşebilirler... İngiltere’deki bilim insanlarından “süper varyant” uyarısı

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:03

İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yeni yayımlanan belgeler, gelecekteki ortaya çıkan yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik bir ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

Hükümete danışmanlık yapan bilim insanları, çok da uzak olmayan bir gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel senaryoları inceleyen bir makalede süper mutant tehdidini açıkladı.

Uzmanlar, Beta varyantının daha bulaşıcı Alfa, Gama veya Delta varyantlarıyla birleşmesi halinde gelecekteki ortaya çıkabilecek aşılara dirençli olabileceğini söyledi. “Rekombinasyon” olarak bilinen bu süreç ise artan ölüm oranları nedeniyle sağlık sistemlerinin zorlanmasına yol açabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, aynı zamanda İngiltere'nin şu anki üçüncü pandemi dalgasından çıkar gibi göründüğü için hükümetin 'kayıtsız olmaması gerektiği' konusunda uyarıda bulundu.

-NTV