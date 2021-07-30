CDC’den çarpıcı Delta varyantı raporu: ‘Su çiçeği kadar bulaşıcı’

30 Temmuz 2021 Cuma, 12:39

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), koronavirüsün Delta varyantının su çiçeği kadar bulaşıcı olduğunu belirtti. CDC tarafından yayınlanan raporda, varyantın aşıların sağladığı bağışıklığı aşma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.

Bununla birlikte uzmanlara atıfta bulunulan raporda, aşıların hastaneye yatışları ve aşılı kişilerde ölümleri önlemede oldukça etkili olduğunu gösteriyor.

CDC Direktörü Rochelle Walensky New York Times'a verdiği demeçte, yeni araştırmanın Delta varyantı ile enfekte olan aşılı kişilerin burun ve boğazında daha fazla miktarda virüs taşıdığını gösterdiğini belirtti.

Reuters’ın NYT’den aktardığı rapora göre, Delta varyantının MERS, SARS, Ebola, soğuk algınlığı, mevsimsel grip ve çiçek hastalığına neden olan virüslerden daha bulaşıcı olduğu belirtildi.