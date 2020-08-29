Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail’e uyguladığı ekonomik boykotu iptal etti

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:09

BAE resmi haber ajansı WAM’da yer alan habere göre Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nehyan, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme kararı doğrultusunda İsrail’e uygulanan ekonomik boykotun iptaline ilişkin kararname çıkardı.



Haberde, “BAE Devlet Başkanı, İsrail ile barış anlaşmasının imzalandığına ilişkin duyuru uyarınca, İsrail'e yönelik boykota ilişkin 1972 tarihli, 15 sayılı federal yasayı ve onunla ilgili yaptırımları yürürlükten kaldıran 2020 tarihli, 4 sayılı kararnameyi çıkardı” ifadelerine yer verildi



Kararnameye göre BAE’deki şirketler ve bireysel girişimciler, İsrail şirketleriyle ticari ve mali anlaşmalar yapabilecek, İsrail BAE’ye her türlü ürünü ithal edebilecek ve bu ülkenin topraklarında bu ürünlerin ticaretini yapabilecek.

