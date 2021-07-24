Birleşik Kamu-İş, 2 Ağustos’taki toplusözleşme öncesi 6 günde 9 ili ziyaret edecek

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 2 Ağustos’ta başlayacak toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesi, 6 günde 9 ili ziyaret ederek taleplerini açıklayacak.

Cumhuriyet’in süreçle ilgili sorularını yanıtlayan Birleşik Kamu-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, “Sendikal tercihlerimiz farklı olabilir ama Türkiye’nin her yerinde çalışan kamu emekçileri aynı sorunları yaşıyor. İki yıllık geleceğimizi yaşamsal anlamda etkileyebilecek bu süreçte, bir şeyler yapmalıyız diyoruz” dedi.

İLK DURAK BURDUR

Ziyaretlerin 26 Temmuz’da Burdur’da başlayacağını söyleyen Kütük, bu ilin seçilmesine ilişkin şu hatırlatmayı yaptı: “Burdur, Fakir Baykurt’un doğduğu ve gömütünün bulunduğu yer. Baykurt, özellikle Türkiye’de öğretmen hareketinin unutulmaz önderi. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yöneticileri ve o bölgedeki üyelerimiz ile birlikte Baykurt’un mezarını ziyaret edeceğiz, eylemlerimizin gerekçelerini, taleplerimizi açıklayacağız.” Ardından Antalya’ya geçeceklerini aktaran Kütük, 27 Temmuz’da Aydın ve İzmir, 28 Temmuz’da Tekirdağ ve İstanbul, 29 Temmuz’da Bursa, 30 Temmuz’da Adana’da olacaklarını kaydetti. Eylemin, 31 Temmuz’da Samsun’da noktalanacağını belirten Kütük, şöyle devam etti: “Samsun, bu ülkenin üzerindeki karabulutların dağıtıldığı, büyük önderimizin, kurtarıcımızın ve devrimcimizin aydınlanma ışığını, meşalesini yaktığı, ulusumuz için güneşin doğduğu kent olması açısından anlamlıdır. 2 Ağustos’ta da örgütümüzle birlikte Ankara’da bir açıklama yapacağız.”

2 Ağustos’tan sonraki bir aylık süreçte de görüşmeleri izleyeceklerini vurgulayan Kütük, örgütünün taleplerini ise şöyle özetledi:

- Kamu emekçilerinin son yıllarda ciddi gelir kaybı var. Bu gelir kaybının geçmişe dönük telafi amacıyla yüzde 30, üzerine de her 6 ayda bir de enflasyon verileri üzerinden yüzde 15 zam talebimiz var.

- Oransal artışlar, az geliri olanlar ile yüksek maaş alanlar arasındaki makası açıyor. Bu nedenle seyyanen artış da değerlendirilmeli.

- Atama, terfi, görevlendirmelerde liyakat ve birikim dikkate alınmalı.

- Demokratik, katılımcı bir çağdaş sendika yasasının ve düzenlemesinin olması gerekiyor.

3600 EK GÖSTERGE

- Meslek grupları içerisinde anormal derecedeki farklı statüde çalışma sistemi, çalışma barışını bozuyor. Sözleşmeli çalışanlar, güvencesi olmadığı için iktidarın ve siyasi iradenin adeta emrinde, ona bağlı hale geliyor. Eşit, herkesin güvenceli çalışabileceği bir çalışma sistemi olmalı.

- 3600 ek gösterge, tüm kamu çalışanları kapsayan şekilde yaşama geçirilmeli.

‘OYUN AYNI, OYUNCU AYNI’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, yeni toplu iş sözleşmesinin 2022-2023 yıllarını kapsayacağını hatırlatarak şu vurguyu yaptı:

“Bugüne kadar yapılan sözleşmelere bakıldığında, sürecin hiç de iç açıcı geçmeyeceğini biliyoruz. Bu 6. TİS. İki tarafta da imzalayanlar aynı. Ortaya çıkan sonuçlar, bu konuda iyimser olmamızı etkiliyor. Oyun aynı, oyuncular aynı. Olumlu sonuç çıkabileceğine ihtimal vermiyoruz.”