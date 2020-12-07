Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası: Bu tren Çin treni değildi, asıl tren hazır değildi
Çin'e doğru yola çıkan tren hakkında ortaya çıkan iddialar bitmek bilmiyor. Daha önce trenin İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Halkalı Garı'na geri çekildiğini açıklayan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, yeni bir açıklama daha yaptı. Buna göre, Çin’e gidecek yük treni hazır olmadığı için sırf şov yapmak amacıyla başka bir trenin kullanıldığı öne sürüldü.
Çin'e gönderilen ihracat treni adeta yılan hikayesine döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TCDD Taşımacılık AŞ trenin Çin yolunda olduğunu belirtirken, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) iddiasının arkasında durarak "Cuma günü “Çin’e gönderiliyor” diye yola çıkarılan trenin vagonlarındaki yük konteynerleri Çin’e gitmiyordu. Sırf Ulaştırma Bakanı’na bir açılış yaptırmak için, apar topar bu tren sefere konuldu ve değişik yerlere gidecek yük konteyner vagonları bağlanarak bir tren oluşturuldu. Bu tren Çin treni değildi! Aslında, Çin’e gidecek yük treni hazır değildi!" diyor.
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı bir trenle Çin'e uğurlanmıştı.
Sendika, Çin'e ihraç ürün taşıyacağı bildirilen 'ilk ihracat treni'nin Halkalı Garı'na geri getirildiğini açıklamıştı.
TCDD Taşımacılık AŞ bu iddianın ardından bir açıklama yapmış, trenin törenin ardından Çin'e doğru yola çıkmadan önce, gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğradığı belirtilmişti.
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Halkımız Kandırılmaya Devam Ediliyor!" Başlıklı açıklamanın tamamı şu şekilde:
04 Aralık 2020 Cuma günü Çerkezköy’den Çin’e giden “gümrüklü” yük treni, yola çıkartılmıştı. Bu yük treni, aynı gün saat 14.00’de de İstanbul Kazlıçeşme İstasyonu’ndan, “Çin’e ilk ihracat trenimiz yola çıkıyor” sloganıyla ve törenlerle uğurlanmıştı.
Ancak ilk olarak Çerkezköy’den yola çıkan bu tren, toplamda yaklaşık 160 km yol kat edip İstanbul Maltepe’ye vardıktan sonra, üzerinden tüm flama ve pankartlar toplanarak, önce Halkalı’ya, oradan da Çerkezköy’e GERİ gönderilmişti. Yani, Çin’e törenle uğurlanan yük treni, Çin’e gitmek yerine, anlaşılamayan nedenlerle 160 km geriye Tekirdağ/Çerkezköy’e getirilmişti.
Bu skandalın, basın ve sosyal medyaya yansımasından sonra, TCDD Taşımacılık AŞ, 05 Aralık 2020 Cumartesi günü gece saatlerinde sosyal medya üzerinden, çalışanlar ve halka hakaret içeren çok talihsiz bir açıklama yapmıştır.
Bu açıklamada; “yola çıkmadan hemen önce” gümrük işlemleri ve Çin’den gelen ilave talepler için Halkalı’ya uğramıştır.” şeklinde çelişkili ve gerçek dışı beyanda bulunmuştur.
Öncelikle belirtmek gerekir ki; Çerkezköy’den gelip, Kazlıçeşme ve Marmaray tüp tünelinde geçip Maltepe’ye gelen bir trenin, Halkalı’ya, sonra da Çerkezköy’e gerisin geri gönderilmesi, “uğramak” değil, 160 km geri yol gitmektir. Taşımacılık AŞ nin “Halkalı’ya uğradı” beyanı gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yöneliktir.
Ulaştırma Bakanı’nı yanıltıp, gerçek dışı bilgilerle “tren hareket diski” gösterilerek Maltepe’ye 160 km yol kat edip gelen ve yola çıkmış olan bir tren için, “yola çıkmadan önce” ifadesini kullanmak hem halkın aklıyla oynamaktır, hem de Ulaştırma Bakanı’nı yanıltmaktır!
Demiryolları tarihimizde hiçbir tren yola çıktıktan sonra ara bir istasyonda, Ulaştırma Bakanı, özelleşen lojistik sektörünü tekeline alan firmanın genel müdürü, TCDD Genel Müdürü, Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve diğer bürokratların katılımı ile tören düzenlenip 160 km gittikten sonra, “pardon” denilip 160 km geriye döndürülmemiştir.
Törenle yola çıkmış ve toplamda 160 kilometre kat etmiş bir tren için, birdenbire Çin Halk Cumhuriyeti’nden “acil” talep geldiği şeklinde yanıltıcı bilgi vermek de, ne yazık ki traji-komiktir. Tüm bunlar, hem insanların aklıyla alay etmektir, hem de açıkça ve bile bile demiryollarını zarara uğratmasına neden olmaktır. Bu beyanımız aynı zamanda bir suç duyurusudur.
Hiçbir demiryolu literatüründe, “gümrüklü olduğu” iddia edilen bir trenin, gümrük işlemleri yapılmadan sevki yapılmaz, bu bir kural ihlalidir. Ancak, 160 km yol gelip, 160 km tekrar geri götürülmesine, yani koca bir hiç için 320 kilometre yol kat etmesine gerekçe olarak; “gümrük işlemlerinin” gösterilmesi ciddiyetten uzaktır. Ayrıca, Pazar günü apar topar yeniden yola çıkartılan asıl Çin Treni’nin gümrük işlemleri, Halkalı yada Tekirdağ Çerkezköy’de değil, Kocaeli Köseköy İstasyonu’nda yapılmıştır. Yani Taşımalık AŞ’nin bir beyanı daha gerçek dışı çıkmıştır.
TCDD Taşımacılık AŞ bu tip gerçek dışı beyan ve ciddiyetten uzak gerekçeleriyle neden trenin Maltepe’den tekrar Çerkezköy’e geri götürüldüğünü hala açıklayamamaktadır.
Ulaştırma Bakanı aldatılmıştır ve hala aldatılmaktadır
Bizler biliyoruz ki, Cuma günü “Çin’e gönderiliyor” diye yola çıkarılan trenin vagonlarındaki yük konteynerleri Çin’e gitmiyordu. Sırf Ulaştırma Bakanı’na bir açılış yaptırmak için, apar topar bu tren sefere konuldu ve değişik yerlere gidecek yük konteyner vagonları bağlanarak bir tren oluşturuldu. Bu tren Çin treni değildi!
Aslında, Çin’e gidecek yük treni hazır değildi!
TCDD Taşımacılık AŞ, bu konuda halkı yanıltmaya devam ediyor. Cuma günü yola çıkartılıp gönderilen trenin vagon yükleme tarihleri ile, Pazar günü tekrar Çin’e doğru yola çıkan trenin tarihleri farklıdır. Çünkü, konu basına yansıyınca, apar topar bu yüklemeler tamamlanmıştır.
Bu farklılığı, TCDD Taşımacılık AŞ, Cuma ve Pazar gününe ait 2 ayrı tren resimlerini paylaşarak, farkında olmadan İTİRAF etmiştir. Çünkü tren dizisinde yer alan tüm konteynerler değişmiştir ve bunu paylaştıkları fotoğraflardan anlamak mümkündür! Yani Pazar günü yola çıkan trenin yükü ve gideceği yer ile Cuma günü şov amaçlı tören için yola çıkan trenin yükü ve gideceği yer FARKLIDIR.
Bir şov uğruna İstanbul halkı mağdur edildi!
Daha hazır olmayan bir tren için, “nedendir bilinmez” apar topar tören düzenlenip, bakana açılış yaptırılacak diye, hayali bir tren icat edilmiş ve böylelikle İstanbul halkı mağdur edilmiştir. Sırf bu şov uğruna; Marmaray tüp tünelinden geçirilmesi esnasında 9 adet Marmaray treninin seferi iptal edilmiş, 10 adet Marmaray treninin sefer bölgesi kısaltılmış, 9 adet Marmaray treni de toplam 92 dakika tehir(rötar) etmiştir. İstanbul gibi büyük bir metropolde, şov uğruna yaratılan bu gecikmeler yüzünden halk mağdur edilmiş, ulaşım hakkı kesintiye uğramıştır.
Pandemi döneminde, Marmaray’da yaşanan tren iptalleri ve gecikmeleri nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ortadan kalkmıştır.
Toplu taşımada, sosyal mesafe ve kapasite sınırlamalarının getirildiği, hastalığın zirve noktaya çıktığı bir durumda ve sokağa çıkma yasaklarının başlamasına saatler kala, yapılan bu şovun yarattığı sonuç; “yaşanan gecikmeler nedeniyle, istasyonlarda biriken büyük kalabalıklardır!” Bu gecikmeler, istasyonlarda bekleyen yada trende seyahat eden yolcu sayısını ciddi oranda artırdığı ve sosyal mesafe kalmadığı için, halkın sağlığı göz göre göre tehlikeye atılmıştır.
Sırf bakan açılış yapacak diye şov uğruna “uydurma bir tren” sefere koymak, ülke menfaatlerini düşünmek değildir.
Taşımacılık AŞ ve TCDD Genel Müdürlüğü bürokratları gerçekten bu ülkenin menfaatlerini düşünselerdi, Ulaştırma Bakanı’nı da aldatarak, şov amaçlı bir törene “tren uydurmazlar”, demiryollarını zarara uğratmazlar ve İstanbul halkı’na bu şov nedeniyle zulmetmezlerdi. Gerçek ortadadır, Cuma günü Ulaştırma Bakanının disk göstererek uğurladığı tren, Çin’e gitmeyen ve sırf tören için uydurulmuş bir trendi ve tören sonrası Maltepe’den geri döndürüldü.
Halkın teveccüh göstermesinden bahsedip, gerçekleri söyleyen binlerce insana yani halka “hain” demek, hem çok kötüdür, hem kin ve nefret söylemidir, hem de devlet adabına aykırıdır.
Halkımızın da anladığı ve fark ettiği üzere; siyasi şovlar uğruna, uydurma-kurgulama işler yapılmakta, bu işler, törenlerle halka servis edilerek, halk aldatılmak istenmektedir. Sırf Ulaştırma Bakanı’na şirin gözükmek için, başta bakan olmak üzere, tüm kamuoyunu aldatmaya yönelik açıklamalar yapıp, sonra gerçekler ortaya çıkınca da, insanlara “hain” demek, suçluluk psikolojisinin bir sonucu olduğu gibi, adli anlamda da suçtur!
Taşımacılık AŞ’nin yöneticileri, devlet adabına uygun açıklamalar yapmak zorundadırlar. Aksi yönde davranan yöneticiler, bu çirkin ve hakaret içeren açıklamalarıyla suç işlemişler, kamuoyu önünde kurumun ciddiyetini ciddi anlamda düşürmüşlerdir.
Taşımacılık AŞ Cuma günü yaptığı hataları, törene “tren uydurduklarını”, asıl trenin ise, kamuoyunun baskısı nedeniyle apar topar Pazar günü yola koyulduğunu, Cumartesi gecesi sosyal medyadan kamuoyuna yaptıkları açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını itiraf etmeliler, tüm kamuoyundan özür dileyip, bu açıklamalarını geri çekmelidirler.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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