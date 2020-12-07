Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası: Bu tren Çin treni değildi, asıl tren hazır değildi

07 Aralık 2020 Pazartesi, 14:31

Çin'e gönderilen ihracat treni adeta yılan hikayesine döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TCDD Taşımacılık AŞ trenin Çin yolunda olduğunu belirtirken, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) iddiasının arkasında durarak "Cuma günü “Çin’e gönderiliyor” diye yola çıkarılan trenin vagonlarındaki yük konteynerleri Çin’e gitmiyordu. Sırf Ulaştırma Bakanı’na bir açılış yaptırmak için, apar topar bu tren sefere konuldu ve değişik yerlere gidecek yük konteyner vagonları bağlanarak bir tren oluşturuldu. Bu tren Çin treni değildi! Aslında, Çin’e gidecek yük treni hazır değildi!" diyor.

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı bir trenle Çin'e uğurlanmıştı.

Sendika, Çin'e ihraç ürün taşıyacağı bildirilen 'ilk ihracat treni'nin Halkalı Garı'na geri getirildiğini açıklamıştı.

TCDD Taşımacılık AŞ bu iddianın ardından bir açıklama yapmış, trenin törenin ardından Çin'e doğru yola çıkmadan önce, gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğradığı belirtilmişti.

Sendika bugün yeni bir basın açıklaması düzenleyerek Bakan Karaismailoğlu ve TCDD'ye yanıt verdi. "ŞOV UĞRUNA İSTANBUL HALKI MAĞDUR EDİLDİ" Sedndikanın yanıtında çarpıcı iddialara yer verildi. Buna göre, cuma günü yola çıkartılıp gönderilen trenin vagon yükleme tarihleri ile, pazar günü tekrar Çin’e doğru yola çıkan trenin tarihleri farklı. Sendika, konu basına yansıyınca, apar topar bu yüklemelerin tamamlandığını öne sürüyor ve "Bu farklılığı, TCDD Taşımacılık AŞ, Cuma ve Pazar gününe ait 2 ayrı tren resimlerini paylaşarak, farkında olmadan İTİRAF etmiştir. Çünkü tren dizisinde yer alan tüm konteynerler değişmiştir ve bunu paylaştıkları fotoğraflardan anlamak mümkündür! Yani Pazar günü yola çıkan trenin yükü ve gideceği yer ile Cuma günü şov amaçlı tören için yola çıkan trenin yükü ve gideceği yer FARKLIDIR. Bir şov uğruna İstanbul halkı mağdur edildi!" ifadelerini kullanıyor. Açıklamada bir çağrıda da bulunularak, "Taşımacılık AŞ Cuma günü yaptığı hataları, törene “tren uydurduklarını”, asıl trenin ise, kamuoyunun baskısı nedeniyle apar topar Pazar günü yola koyulduğunu, Cumartesi gecesi sosyal medyadan kamuoyuna yaptıkları açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını itiraf etmeliler, tüm kamuoyundan özür dileyip, bu açıklamalarını geri çekmelidirler" denildi.