Çin'e gönderilirken Halkalı'da bulunan trenin arkasından tanıdık isim çıktı: Fatih Erdoğan

07 Aralık 2020 Pazartesi, 11:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Çin’e tren gönderiyoruz” diyerek törenine katıldığı, İstanbul'dan yola çıkan "İlk ihracat treninin" Çin'e aslında gitmediği, Halkalı Garı'na geri çekildiği ortaya çıkmıştı.

Yine aynı gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslimi ve tasarım merkezi açılış töreninde, TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit'in “Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz” sözleri gündem olmuştu.

Yaşanan iki olayla ilgili bir yazı kaleme alan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, kabine revizyonuna işaret ederek, "Son zamanlarda kabine revizyonu söylentileri arttıkça bakanların kendilerini gösterme çabaları arttı. Garip durumların yaşandığı törenlerin birbirini izlemesi, açılmış fabrikaların yeniden açılması, çivi çakılmayan tesislere tekrar tekrar temel atılması, bir yıldır çalışan hatta gidecek bir tren için bir kez daha tören yapılması, yolunda giden bir törende sabotaj paniği yaşanması başka nasıl izah edilebilir ki?" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ VEKİLİN EŞİNE AİT

Öte yandan tren Çin'e "Pasifik Eurasia" isimli firmanın iş birliğiyle ilerletilecek. Firma ise, Next Level gökdelenini borçlarını ödemediği için Ziraat Bankası’na devreden, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yoksullara yardım dağıtım işi için 300 milyon lirayı aşan ihaleler alan AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan'a ait.

Next Level gökdelenini borçlarını ödemediği için Ziraat Bankası’na devreden, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yoksullara yardım dağıtım işi için 300 milyon lirayı aşan ihaleler alan AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan, Bakû-Tiflis-Kars demiryolunda lojistik işine de el atmıştı. Kazakistan resmi taşımacılık şirketi, üstü kapalı TCDD’yi uyararak Fatih Erdoğan’a ait şirketin daha önce onaylanmış olan tarifeleri önemli ölçüde aştığını bildirmişti.

Zeyrek'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Aklıma, önce İstanbul'dan Çin'e tren gönderme töreni geldi. 42 konteynerle buzdolabı taşıyan tren, süslenip, pankartlar ve bayraklar asılarak Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle uğurlanmıştı. Tören nedeniyle Marmaray 90 dakika kapatılmış, İstanbul'un toplu taşım trafiği zor anlar yaşamıştı.

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) açıklamasa biz fark etmeyip, trenin Çin'e gittiğini sanacaktık ama meğerse o tren Maltepe'den geri Halkalı'ya dönmüş.

Biraz araştırınca öğrendim. Tren demiryolları taşımacılığı özelleştirilince kurulan Pasifik Eurasia isimli firmaya aitmiş. Çin gümrük işlemlerini eksik bulduğunu bildirince tren yük aldığı yere geri dönerek talep edilenleri yapmak zorunda kalmış. Pasifik'i duyunca kaynağıma “Hani şu Ankara'daki devasa rezidans, ofis projeleri yapan şirket mi” diye sordum.

Muhatabım “Evet evet, AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi, Cumhurbaşkanımızın köylüsü Fatih Erdoğan'ın şirketi” dedi. “Demiryolu taşımacılığı işine de mi girmişler” diye sordum gayri ihtiyari. Yanıtı kendim buldum.

Pasifik Eurasia şirketinin internet sitesine bakınca gördüm ki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun inşasından sonra hem de 2019 Kasım'ında bu şirket zaten Çin'den yük getirmiş, boğazdan geçerek Prag'a ulaştırmış.

“Madem ilk değil, niye tören yapıyorlar ki” diyecek oldum ama aklıma Mahsuni türküsü geldi:

“Han sarhoş hancı sarhoş… Hayalın düğünü töresi bir hoş”

Muhteşem nakaratı tekrarlarken bu kez Milli Helikopter Motoru törenine gitti aklım. Türkiye, Savunma Sanayi Müsteşarlığı bir süredir önemli başarılara imza atıyordu. Kendi motorunu yapan, kendi helikopterini üreten ülke olmak, takdir edilmesi gereken çok önemli bir gelişme.

Tören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yapılıyordu. Erdoğan'ın “Ateşleyelim” talimatı vermesiyle mühendislerin kontrolleri tamamlayıp ateşleme düğmesine basması arasında sadece dört dakika geçti. Her şey yolunda görünüyordu süre uzayıp organizasyon şirketi ekrana, motor yerine salonun görüntüsünü yansıtınca TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten tuhaf bir tepki geldi:

“Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz.”

Bu cümleden sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar devreye girdi. Ortamı yumuşattı, konuşurken mühendislere biraz zaman kazandırdı.

Ancak Akşit paniklemiş olacak ki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanım motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz, lütfen. Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, işinizi düzgün yapın.”

Orada olsam herhalde “Durun sayın Akşit, paniğe gerek yok motor çalışıyor” diye seslenirdim.

Kim sabote ediyor?

Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bütün törenleri organize eden Altus şirketi mi?

Bu panik niye?

Son zamanlarda kabine revizyonu söylentileri arttıkça bakanların kendilerini gösterme çabaları arttı. Garip durumların yaşandığı törenlerin birbirini izlemesi, açılmış fabrikaların yeniden açılması, çivi çakılmayan tesislere tekrar tekrar temel atılması, bir yıldır çalışan hatta gidecek bir tren için bir kez daha tören yapılması, yolunda giden bir törende sabotaj paniği yaşanması başka nasıl izah edilebilir ki?

Mahsuni bugünleri görse herhalde şunu da eklerdi mısralarına:

“Hayalin töreni bir hoş…”