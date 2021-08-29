Bisikletiyle kamyonun altında kalan 13 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

29 Ağustos 2021 Pazar, 17:47

Elazığ’da meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, bisikleti ile yolun karşısına geçen Ali İmran Bulut'a çarptı. Kamyonun altında kalan Bulut, ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.