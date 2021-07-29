Bitcoin doların yerini mi alacak?

29 Temmuz 2021 Perşembe, 09:37

Önce Tesla sonra Amazon’dan gelen kurumsal dopingle son bir aydır volatilitesi yeniden yüksek seyreden Bitcoin, 40 bin dolar destek bariyerini aşmada zorlansa da, Bitcoin’in geleceğine ilişkin güçlü öngörüler gelmeye devam ediyor.

Amazon’un alışveriş platformundaki ödemelerde Bitcoin kabul edeceği iddialarıyla 15 Haziran’dan bu yana ilk kez 40 bin doları gören kripto paraların belirleyicisi, bir grup uzmana göre yıl sonunda 66 bin doları görebilir ve hatta 30 yıl gibi kısa bir sürede doların yerini alabilir. Bu öngörülere rağmen başta Çin ve ABD olmak üzere hükümetlerin kripto para yaptırımları ve merkez bankalarının kendi dijital paraları ise kripto paralara risk oluşturmaya devam ediyor. Öte yandan, kripto paraların geleneksel finansal sisteme oluşturabileceği olası riskler de hala otoriteler arasında tartışma konusu.

BAZI ÜLKELERİN ANA PARA TERCİHİ OLACAK

Dünya gazetesinden Deniz Kılınç'ın haberine göre, Thomson Reuters teknoloji uzmanı Joseph Raczynski, Bitcoin’in potansiyelinin yatırımla sınırlı kalmadığını düşünenler arasında yer alıyor. “Bazı ülkeler, Bitcoin’i ana fiat para olarak kullanacak” öngörüsünde bulunan Raczynski, Bitcoin’in 2025 yılında 150 bin dolara tırmanarak doları alt edeceğini savunuyor: “Sabit sirkülasyon ve transfer kolaylığıyla Bitcoin, ‘bankasız’ bir modele geçişte bu ekosisteme iyi hizmet edecek.”

Raczynski’ye paralel, Arcane Crypto analisti Vetle Lunde de Bitcoin’e inananlardan. Bitcoin’in 2021’de 120 bin, 2025’te 300 bin ve 2030’da 500 bin doları göreceğini öngören Lunde, “Bitcoin kurumsallaşmasının tam ortasındayız. Gün geçtikçe daha fazla fon bu alanda faaliyet gösteriyor, ülkeler Bitcoin’i fiat para olarak kabul ediyor ve birkaç borsada listelenen şirketlerin Bitcoin satın almaya başladığını görüyor. Bu eğilimin gelecekte de devam edeceğine inanıyorum” yorumunu yapıyor.

“BİTCOİN MERKEZ BANKASI KRİPTO PARALARINA YENİLECEK”

Çeşitli alanlarla karşılaştırma hizmeti sunan Finder’ın gerçekleştirdiği bir ankette, katılımcıların yüzde 54’ü Bitcoin’in doların yerini alabileceği düşünse de aralarında Western Australia Üniversitesi Profesörü Lee Smales’in bulunduğu yüzde 44’lük bir kesim Bitcoin’in küresel finans sisteminin belirleyicisi olamayacağını düşünüyor. Kripto para birimlerinin merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) karşısında şansı olmadığını düşünen Smales, “Eninde sonunda Bitcoin ve diğer birçok kripto para biriminin CBDC’lere yenileceğini ve birçoğunun on yıl sonunda yok olacağını düşünüyorum” diyor.

ELİZABETH WARREN KRİPTO YAPTIRIMLARI İÇİN HAREKETE GEÇMEK İSTİYOR

Kripto para birimlerinin kurumsal bilinilirliğinin artmasına rağmen otoriteler henüz piyasaya tam olarak ısınmış diyemeyiz. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde salı günü düzenlenen bir oturumda yaptığı açıklamalarda Senatör Elizabeth Warren “Finansal sistemimizi bir grup süper madenciler için terk etmek bana doğru gelmiyor” dedi ve Hazine Bakanı Janet Yellen’a yazdığı mektupta da kripto paraların regülasyonu için bir çerçeve hazırlanması çağrısında bulundu. Kripto paraların ölçülebilirliğinin ekonomiye sistematik risk oluşturacak kadar gelişmediğini belirten Senatör Pat Toomey ise kripto paraların sistematik risk oluşturabileceği savının, “kripto paraların da birer emtia olması” nedeniyle herhangi bir emtia hakkında da geçerli olabileceğini söyledi.

Halihazırda volatilitesi yüksek seyreden kripto para birimlerinin yaptırımlara ilişkin geleceği belirsizliğini koruyor fakat yatırımcıların piyasaya yönelik ilgisi de devam ediyor. Amazon dopingiyle pazartesi günü 40 bin doları gören Bitcoin, şirketin iddiaları reddetmesi sonrası 35 bin dolara kadar düşmüştü. Kriptoların amiral gemisi konumundaki Bitcoin, haftalık yüzde 24,95 artışla TSİ 07:45’te 40 bin 83 dolara yükselirken , Ether ise haftalık yüzde 15,86 yükselerek 2 bin 300 dolarla 2 bin dolar üzerindeki seyrini sürdürüyor.

"BİTCOİN’E YATIRIM YAPAN ŞİRKETLERE KARŞI TEMKİNLİ OLUN"

Kripto para birimlerine yönelik artan iyimserliğe rağmen dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius, kripto para birimleri piyasalarında son günlerde görülen hareketliliğin geçici olduğunu ve Bitcoin’in daha da düşmesini beklediğini söyledi. Bloomberg’e verdiği röportajda Mobius ayrıca, Tesla gibi bilançolarına Bitcoin ekleyen şirketlere karşı temkinli yaklaştığını ve yatırımcılara da aynısı yapmaları tavsiyesini verdi.

Bitcoin’in geleceğinde daha da düşüş beklendiğini belirten Mobius, hükümetlerin gün geçtikte kripto para birimleri yaptırımlarını güçlendirmesini ve kripto para birimlerinin böyle bir ortamda daha fazla büyüyemeyeceğini düşünüyor. Mobius, yatırımcıların Bitcoin ve diğer kripto paralara yaptıkları yatırımlarla milyonlar kazanan kişilerden etkilendiğini ve olayın bir “inanç meselesine dönüştüğünü” söylüyor. Ayrıca bilançolarına Bitcoin ekleyen şirketlere karşı dikkatli yaklaştığını belirten Mobius, Tesla’nın da Bitcoin’e yatırım yapmasına şaşırdığını vurguluyor ve “Böyle bir şirkete yatırım yapmaktan çekinirim” diyor.