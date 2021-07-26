Bitcoin yükselişe geçti
Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?
Elon Musk'ın Tesla ödemelerinde büyük olasılıkla tekrar Bitcoin kabul edileceğini açıklamasıyla birlikte 1 haftadır yükselişine devam eden Bitcoin, son 24 saatte yüzde 11,81 değer kazanarak 38 bin 500 dolar değere ulaştı.
64 BİN 813 DOLARI GÖRMÜŞTÜ
Bitcoin 64 bin 8123 doları 14 Nisan 2021 tarihinde gördükten sonra sert satış dalgasıyla karşılaşmış ve 29 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Tarihi yüksek seviyesinden yüzde 38 uzakta olan Bitcoin bugün yüzde 17'nin üzerinde primle 39 bin 738 dolar seviyesine ulaştı.
ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE
En çok tercih edilen kripto para birimi Ethereum da yüzde 14'e yakın primle 2344 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum'u Dogecoin takip etti ve yüzde 13 oranında yükselişle 0.21 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Ripple ise yüzde 9,73'lük artışla 0,66 dolara yükseldi.
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