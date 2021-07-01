Bitcoin'de beklenen yükseliş gelecek mi?

01 Temmuz 2021 Perşembe, 09:54

Yıl başından bu yana volatilitenin devam ettiği kripto para piyasasında şimdi de madencilik faaliyetlerine yönelik gelişmeler öne çıkıyor.

Çin’in ülke genelinde kripto para madenciliğine yönelik getirdiği kısıtlamalarla fiyatlarda görülen düşüş, El Salvador’un Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etmesiyle destek bulmuştu. Ayrıca El Salvador’un madencilik çağrıları da kripto para piyasalarına bir destek daha sağladı fakat bu doping de yeterli olmadı.

ÇİN’İN MADENCİLİK PAYI YÜZDE 50’YE İNECEK

Çin’in madencilik şirketlerine uyguladığı sert tedbirler, ülke genelinde çok sayıda Bitcoin madencisinin faaliyetlerine son vererek başka ülkelere yönelmesine yol açtı. Bloomberg haberine göre, kripto para madenciliğiyle ilgili sert tedbirler alan Çin'in Bitcoin madenciliğindeki yüzde 65'lik payının yıl sonunda yüzde 50'nin altına inmesi, buna karşılık; ABD, Kanada, İsveç ve Arjantin'in payının artması bekleniyor. El Salvador'da da yönetim, Bitcoin madenciliği için jeotermal enerjinin kullanılması çağrısında bulundu. Çin’in sert tedbirlerine paralel, İngiliz Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) geçen hafta yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük hacme sahip kripto para borsası Binance'in İngiltere’deki etkinliğini kısıtlayarak, bu borsanın ülkede regüle edilmiş herhangi bir faaliyette bulunamayacağını duyurdu.

BİTCOİN HASH ORANI SON 13 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Dünya'nın aktardıklarına göre söz konusu gelişmeler, Bitcoin fiyatının yanı sıra Bitcoin ağının işlem gücünün ölçüm birimi olan hash oranını da etkiledi. Bitcoin'in hash oranı, Çin'deki madencilik faaliyetindeki ciddi düşüşün ardından 13 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin'in fiyatı yatırımcılar tarafından sıkı bir şekilde takip edilse de hash oranı gibi göstergelerdeki değişim, makro ölçekte kripto para dengelerinin şekillenmesinde, oluşturulan politikaların ve alınan kararların rolünü ortaya koyuyor. Kripto para piyasalarına yönelik artan yeni tedbirlere paralel piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, dün TSİ 18:00’de 34 bin 320 dolarda işlem gördü. Haftalık yüzde 1,20 artışa rağmen Bitcoin 35 bin dolar destek düzeyini aşamadı. Bitcoin’in en büyük rakibi Ether de 2,110 dolarda tutunurken, Ether’in haftalık kazancı yüzde 5,86 oldu.