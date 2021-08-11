Bitcoin'in yerini Ether mi alıyor?

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:45

Kripto para birimleri piyasasının en çok öne çıkan iki ismi Bitcoin ve Ether’in fiyat hareketleri altcoinlerdeki eğilimi belirlemenin yanı sıra piyasadaki rekabetin de görünümünü etkiliyor.

Piyasanın en yüksek hacimli iki kripto para birimindeki artış eğilimi devam ederken, Bitcoin Ether’e göre daha yüksek fiyatıyla piyasanın belirleyicisi olsa da Ether’in haftalık kazançlarının Bitcoin’e göre son haftalarda daha yüksek gelmesi uzmanların Bitcoin’in Ether’den öğrenebileceği şeyler olduğu yorumlarına yol açıyor. Bloomberg’ün üst düzey emtia stratejisti Mike McGlone’a göre Ether’in Bitcoin’in yerini almasını durdurmak gittikçe zorlaşıyor.

GÜNCELLEME ETHER’İ 3 BİN DOLARIN ÜZERİNE TAŞIDI

Dünya gazetesinden Deniz Kılınç'ın haberine göre; McGlone’un söz konusu öngörüsü Ethereum blok zincirinde hafta sonu gerçekleşen bir güncelleme sonrası geldi. Söz konusu güncelleme kapsamında, Ethereum blok zincirindeki işlemleri onaylayan madencilere ödenen işlem ücretleri için daha belirgin bir fiyatlama sağlanması ve az miktarda tokenların “yakılmasıyla” blok zincir üzerindeki emirlerin işlenme süreçleri değişiyor.

Söz konusu “yakılan” tokenlar, anahtarları olmayan he- Tartışmalı kripto yasası ABD Senatosu'nda oylandı saplara gönderiliyor ve kimse bu tokenlara ulaşamadığı için yakılmaya gönderilen tokenlar sirkülasyondan çıkıyor. Bu da arzın azalmasına yol açarak piyasadaki Ether’lerin daha az ve daha değerli olmasına yol açıyor. Bu güncelleme sonrası Ether, cumartesi günü mayıstan bu yana ilk kez 3 bin doların üzerine çıktı. Haftalık yüzde 25,99 kazanç sağlayan Ether, dün 16:00 itibarıyla 3,138 dolarla 3 bin dolar üzerinde seyretmeye devam etti. Bu durum Bitcoin’e de olumlu yansıdı ve 852 milyar dolar piyasa hacmiyle piyasanın en güçlü coin’i haftalık yüzde 18,86 kazançla 45 bin 492 dolarda seyretti.

BİTCOİN HACİMDEKİ ASLAN PAYINI ETHER'E KAPTIRABİLİR

Ethereum güncellemesi sonrası Bitcoin ve Ether rekabetinde Ether’in avantajının arttığı yorumlarına paralel, McGlone da piyasa değeri bakımından Ether’in Bitcoin'i geçmesi ve en değerli kripto para olması (fl ippening) olasılığının güçlendiğine inanıyor. McGlone, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda “Bitcoin şimdiye kadar Ether’in performansını taklit etseydi fiyatı 100 bin dolara ulaşabilirdi. Bitcoin’in güçlenmeye devam ettiğini görüyor olsak da Ether fl ippening’ini durdurmak pek mümkün görünmüyor” dedi.

Bitcoin ve Ether’in pazar payları da McGlone’un öngörülerini doğrular nitelikte. Bitcoin’in pazar payı, 2020 sonundaki yüzde 73 düzeyinden yüzde 47’ye gerilerken, Ether’in pazar payı ise Ethereum blok zincirindeki kripto varlık olan değiştirilemez token (NFT) satışlarının artması ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarının yaygınlaşmasıyla iki kat artışla yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseldi.

TARTIŞMALI KRİPTO YASASI ABD SENATOSU'NDA OYLANDI

ABD senatosunun Washington’un 1 trilyon dolarlık altyapı yasasına eklenmesi planlanan ve çok tartışılan kripto para vergilendirilmesine ilişkin yeni teklif, dün oylamaya sunuldu. Yasa tasarısı kapsamında dijital varlıkların vergilendirilmesinin genişletilmesi ve altyapı finansmanına ek 28 milyar dolar daha gelir sağlanması hedefl eniyor. Buna ek olarak, "aracı" olarak değerlendirilen kripto para şirketlerinin üçüncü tarafl ara ilişkin daha geniş kapsamlı raporlama yapması gerecek. Söz konusu teklif büyük tartışma yaratırken, Senatör Pat Toomey, Rob Wyden ve Cynthia Lummis tarafından teklif edilen ve madenciler, doğrulayıcılar ve yazılım geliştiricilerini "aracı" tanımlamadan muaf tutacak değişiklik kripto para savunucularından destek buluyor fakat yasa yapıcıların çoğunluğu, Rob Portman, Mark Warner ve Kyrsten Sinema tarafından teklif edilen ve yalnızca madenciler ve cüzdan sağlayıcılarını yasadan muaf tutacak değişikliği destekliyor.