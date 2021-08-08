Bitcoin tarihi zirveye yürüyor

Dünyanın en büyük iki kripto parası olan Bitcoin ve Ethereum, son iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2021 Pazar, 17:15
Bitcoin tarihi zirveye yürüyor
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17 Mayıs’tan bu yana ilk kez 45 bin doların üzerini gören Bitcoin, bugün 45 bin 280 dolara kadar yükseldi.

Ethereum ise gün içinde 3 bin 191 seviyelerine geldi.

'AZALMASI PEK OLASI DEĞİL'

Bloomberg’in haberine göre, kripto borsası Bitfinex’in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino Cuma günü yaptığı açıklamada, “Kripto para piyasalarına bir iyimserlik havası geri dönmüş görünüyor. Ancak son haftalarda kripto piyasalarında gördüğümüz türbülansın azalması pek olası değil” dedi.


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