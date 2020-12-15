"Biz işçiyiz, hayvan değiliz" diyerek intihar girişiminde bulundu

AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir işçi, "Biz işçiyiz, hayvan değiliz. Selahattin başkan bizi sömürdüğün yeter" diyerek intihar girişiminde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2020 Salı, 23:45
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Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir işçi Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan'a "Biz işçiyiz, hayvan değiliz. Selahattin başkan bizi sömürdüğün yeter. Hakkımı sana helal etmiyorum" diye isyan ederek intihar girişiminde bulundu.

İşçi, belediye binasında Türk bayrağının asılı olduğu demirlerden atlamaya çalıştı. O anlar, belediye çalışanları tarafından görüntülendi. 

İşte o anlar:


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