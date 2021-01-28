Blinken'den Arap ülkeleriyle normalleşmeye ilişkin açıklama: 'İncelenecek'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump yönetimi tarafından İsrail ile normalleşme karşılığında Arap ülkelerine verilen vaatlerin inceleneceğini söyledi.
Göreve gelmesinin ardından kameraların karşısına geçen Antony Blinken, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Eski ABD yönetiminin, BAE ve Suudi Arabistan'a verdiği silah satış onaylarının askıya alınmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Blinken, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecini desteklediklerini ve başlatılan sürece gerekirse katkı sağlayacaklarını ifade etti.
‘SİLAH SATIŞLARI İNCELENECEK’
Blinken, "Aynı zamanda, bu anlaşmaları sağlamak üzere verilen vaatleri de tam anladığımızdan emin olmak istiyoruz ve şu anda incelediğimiz şey bu. Silah satış kararlarına gelince, yeni göreve gelen yönetimlerin genel olarak, yapılan değerlendirmelerin ne olduğunu, bunun stratejik hedeflere ve dış politikaya katkısı olup olmadığını anlaması için herhangi bir silah satış kararını incelemesi tipik bir durumdur. Bizim de yaptığımız aslında budur" diye konuştu.
HUSİLERE YÖNELİK YAPTIRIMLAR İNCELENECEK
Bakanlığın, eski yönetimin politikaları içinde hangi konuları öncelikle incelendiğine ilişkin bir soru üzerine Blinken, Yemen'deki Husilerin terör listesine alınması politikasına odaklanıldığını kaydetti. Husilerin, başkent Sana'yı aldıktan sonra Yemen'de birçok saldırı düzenlediğini ve ülkede terör gruplarının doldurduğu güç boşluğuna neden olduklarını hatırlatan Blinken, "Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın öncülüğünde başlatılan operasyonun da dünyada bugün gördüğümüz en büyük insani krize katkı sağladığını gördük" dedi.
İRAN ANLAŞMANIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRİRSE...
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran, 2015 yılında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olarak da bilinen nükleer anlaşması kapsamında üzerine düşeni tam yaptığı takdirde Washington'un da anlaşmanın gereğini yerine getireceğine ilişkin değerlendirmesiyle ilgili de Blinken, şunları söyledi:
"Bunu da ayrıca ortak ve müttefiklerimizde, İran ile ilişkilerdeki problemli diğer konulara yönelik daha uzun süreli ve daha güçlü anlaşmalar inşa etmek için bir platform olarak kullanacağız. Ancak şu anda o noktadan çok uzaktayız" dedi.
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