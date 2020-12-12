Bloomberg: Putin, Erdoğan'a sinirini göstermedi

12 Aralık 2020 Cumartesi, 15:12

Libya, Suriye ve Azerbaycan gündemleriyle, Rusya-Türkiye ilişkilerini Rus üst düzey isimler Bloomberg’e değerlendirdi.

Bloomberg analizinde Erdoğan’ın ziyareti için, “Türk liderin son meydan okuması Putin’in tolere ettiği son şeydi. Çünkü Erdoğan göreve gelen Joe Biden yönetimiyle bağlarını düzeltmeye çalışırken; Kremlin, Türkiye’nin NATO üyelerini huzursuz eden faktör olarak yanlarında kalacağına ve Moskova’nın hoşuna giden ayrımları körükleyeceği konusunda kendine güveniyor” ifadelerini kullandı.

‘RUSYA’NIN ESKİ HIRSLARINA DÖNMESİNİ TETİKLEDİ’

Donald Trump’ın S-400 yaptırımlarını uygulamasının Türkiye ile Washington arasındaki ilişkileri daha karmaşık hale getireceği vurgulandı. Bloomberg, Azerbaycan'dan Suriye'ye ve Libya'ya, Erdoğan'ın bölgesel bir güç olarak Türkiye’nin nüfuzunu yeniden inşa etme çabasının, Rusya’nın eski hırslarına dönmesini tetikleyeceğini belirtti.

Bloomberg’e görüş veren Rusya İlişkiler Konseyi (RIAC) Genel Müdürü Andrey Kortunov, "İlişkiler şu anda çok gergin, rekabet ve hatta bir yüzleşme unsuru var" dedi. Kortunov, Türkiye ile stratejik işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayarak “Rusya gerginliğe gözlerini kapamaya hazır” ifadesini kullandı.

NATO’DAKİ HUZURSUZLUK HALİ

Haberde NATO’da yaşanan ara bozukluğu için ayrı bir bölüm ayrıldı. Uyuşmazlıkları önlemede Türkiye, Avrupa ve ABD arasında çok fazla farklılığın olduğunu belirten bir Rus üst düzey hükümet yetkilisi ise, “Erdoğan ona nasıl davranması gerektiğini dikta eden kişilere dayanamayacak” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin geliştirdiği İHA’ların Azerbaycan’da önemli rol oynadığını vurgulayan makalede, “Erdoğan sıcak noktalarda Putin’in müdahalesini engellemek için bölgeye Türk güçlerini göndermiş olsa da Rusya ile Türkiye ekonomik ve siyasi ilişkileri yönetme deneyimine sahip” yorumunda bulunuldu.

Libya’da Türkiye ile Rusya ilişkisine değinen makalede Kortunov, “Biden dönemiyle Erdoğan’ın sorunlarının artması muhtemeldir” yorumunda bulundu.

'ESKİ REKABETLER YENİDEN ALEVLENİYOR'

Ankara ve Moskova’nın arasındaki yaşanan gerginliğin yüzyıllardır süren rekabeti tekrar alevlendirdiği Bloomberg tarafından aktarıldı. Rusya’nın Türkiye’ye 2015 yılındaki uçağın düşürülmesinden sonra ağır yaptırımlar uyguladığı hatırlatıldı. Azerbaycan’dan ise domates ithalatının yasaklandığı vurgulandı. Putin’in bölgedeki Washington’ın geleneksel liderliğine karşı meydan okuyan çok kutuplu bir dünyayı savunduğu, ancak Erdoğan’ın savaşım verirken bir maçtan daha fazlasını kanıtladığı belirtildi.

Rus diplomat Andrei Baklanov ise Bloomberg’e durumu, “Bazı açılardan müttefikiz, ancak bazı açılardan çıkarlarımız taban tabana zıt. Bu durumla yaşamayı öğrenmek zorundayız” şeklinde yorumladı.