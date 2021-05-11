BM Güvenlik Konseyi'nin 'Kudüs açıklaması' ABD girişimiyle engellendi

11 Mayıs 2021 Salı, 11:31

İlgili bir diplomatın The Times of Israel gazetesine verdiği demeçte, ABD heyeti, Birleşmiş Milletler bugün erken saatlerde konuyla ilgili acil bir toplantı yapmasının ardından, Kudüs'te devam eden tırmanışa ilişkin olarak Güvenlik Konseyi üyelerinin ortak bir açıklama yayınlanmasını engelledi.

Toplantıya katılan diplomatlar, Norveç heyetinin, İsrail'i Doğu Kudüs'teki Şeyh Jarrah mahallesindeki Filistinli ailelerin tahliyelerini önlemeye çağıran ve "kısıtlama" ve "kutsal yerdeki tarihi statükoya saygı" çağrısında bulunan ortak bir bildiri önerisi sunduğunu doğruladı.

Güvenlik Konseyi'nden bir diplomat, Norveç açıklamasında, temsilcisinin Gazze'den yangın çıkarıcı cihazlar ve roketlerin ateşlenmesini kınamasını da içerdiğinden emin olan ABD ve İngiltere'den gelen talepler doğrultusunda bir dizi değişiklik yapıldığını söyledi.

15 Güvenlik Konseyi üyesinden 14'ü, bildirinin güncellenmiş taslağını destekledi, ancak ABD heyetinin konuyu görüşmek için daha fazla zaman istemesinin ardından böyle bir adımın şu anda yararlı olmayabileceğini ekledi.

ABD heyeti sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında ise "ABD, Güvenlik Konseyi'nin gerilimi azaltma eylemleri konusunda yapıcı bir şekilde dahil oluyor" ifadelerini kullandı.

İsrail’in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ise, görüşmenin ardından Güvenlik Konseyi üyelerini 'Filistin şiddetinin arkasındaki nedenleri anlamamakla' eleştirdi ve İsrail'in kınanmasının 'yıkıcı ve gerilimi artırıcı' bir işlevi olacağını savundu.