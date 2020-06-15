BM İnsan Hakları Konseyi 54 Afrika ülkesinin talebiyle acil toplanıyor

15 Haziran 2020 Pazartesi, 13:53

54 Afrika ülkesinin imzaladığı ve Cuma günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne gönderilen özel oturum için karar çıktı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi çarşamba günü, ABD’de yaşanan sistematik ırkçılığı ve polisin şiddetini görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

Burkina Faso’nun daimi BM temsilcisinin teslim ettiği mektup, konseyin başkanı olarak görev alan Elisabeth Tichy-Fisslberger’e teslim edildi. Daha önce yaklaşık 600 sivil toplum kuruluşu ve Floyd’un yakınları konseye çağrıda bulunmuş fakat olumlu yanıt alamamıştı.

“NE YAZIK Kİ TEK ÖRNEK DEĞİL”

Cuma günü açıklama yapan bir konsey yetkilisi AFP haber ajansına, “Bu kadar çok ülkenin bu taleple gelmesi ile birlikte bu konunun konsey gündemine gelme ihtimali çok yüksek” demişti.

Sözcü'nün haberine göre mektupta, “George Floyd’un ölümü tek örnek değil ne yazık ki daha önce de silahsız olan Afrika kökenliler benzer bir şekilde polis şiddetine maruz kalmıştı. George Floyd’un ölümünün ardından yaşanan gösterilere müdahalede de ABD’de yaşayan etnik azınlık ve Afrika kökenlilerin yaşadığı ayrımcılığı ve ırkçılığı gözler önüne seriyor” ifadesi kullanılmıştı.

BENZERİ ÇOK NADİR

Yaşananlar, ABD’deki ırkçılığın ne kadar büyük boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Zira geçmişte bu kadar çok Afrika ülkesinin ABD ile ilgili bu tür bir talepte bulunması çok sık rastlanan bir diplomatik konu değildi.