Bob Dylan hakkında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı

17 Ağustos 2021 Salı, 10:47

The Guardian'ın ulaştığı Manhattan Yüksek Mahkemesi belgelerine göre, dünyaca ünlü şarkıcı Bob Dylan, 'JC' olarak tanıtılan davacıyla "arkadaşlık ve duygusal bağlantı" kurdu. Dylan'ın JC ile Nisan-Mayıs 1965 arasında 6 hafta boyunca temasta olduğu belirtildi.

Şimdi 68 yaşında olan JC'nin ifadelerine göre o dönem 23 veya 24 yaşında olan Dylan, "müzisyen statüsünü kullanarak onun güvenini kazanmaya ve cinsel istismarda bulunmak için hayatının kontrolünü eline almaya" çalıştı.

Belgelerde Dylan'ın "cinsel istimara karşı çıkmaması için JC'ye uyuşturucu ve alkol verdiği, ayrıca fiziksel şiddet tehdidinde bulunduğu" belirtildi.

İfadelere göre Dylan, JC'ye birden fazla kez cinsel istismarda bulundu. JC, "Bugün hala yaşadıklarının duygusal ve psikolojik etkilerinin sürdüğünü" ifade etti.

Dylan'ın sözcüsü, "56 yıllık bu iddia doğru değildir, bu iddiaya karşı her şeyimizle savunma yapacağız" dedi.