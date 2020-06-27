Bob Dylan son albümü "Rough and Rowdy Ways" ile bir rekora imza attı
Ünlü müzisyen son albümü “Rough and Rowdy Ways” ile İngiltere’de müzik listeleri tarihine geçti.
Bob Dylan’ın 19 Haziran’da çıkan 39. stüdyo albümü “Rough and Rowdy ways” İngiltere müzik listelerinde bir numaraya çıktı.
Dylan böylece yeni bir materyalle İngiltere’de liste başı olan en yaşlı sanatçı ünvanını almış oldu.
79 yaşındaki Bob Dylan kendisinden önce 74 yaşında bu ünvanı ele geçiren Paul Simon’ın rekorunu kırmış bulunuyor. Paul Simon 2016’da “Stanger To Stranger” albümüyle liste başı olmuştu.
Materyalin yeniliğine bakılmaksızın, liste başı olan en yaşlı sanatçı ünvanı ise yakın zaman önce hayata veda eden Dame Vera Lynn. Ünlü şarkıcı 2009’da 92 yaşındayken “We’ll Meet Again” adlı toplama albümüyle listelerin zirvesine çıkmıştı.
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