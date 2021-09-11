Bodrum açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde iki grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni daha sonra da başka bir lastik botta bulunan 9 kaçak göçmeni kurtardı.
Toplam 39 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Video Haberler
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
- Prof. Dr. Azap'tan önemli uyarı: En az 1 yıl kaybettirir
- THY uçağındaki o anları yolcu cep telefonuyla kaydetti
- The Matrix: Resurrections filminden ilk fragman geldi
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Anne kızını 4. kattan, yere açılan battaniye böyle attı
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
- Özgürlük sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin çıkışını anlattı: Yüzü sapsarıydı
- iPhone 13'ün Türkiye fiyatları ortaya çıktı
- Uzmanından uyarı: Tarihi zam yolda
- Levent Üzümcü'den Erdoğan’a 'kitap' tepkisi
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Erdoğan ve Atik hakkında suç duyurusu
- Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı
- Uçak yok, ihale var!
- Duygun Yarsuvat, yaşamını yitirdi!
- Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması