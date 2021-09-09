Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 112 kaçak göçmen çıktı

TEM Otoyolu geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırın dorsesinde 112 kaçak göçmen yakalandı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

IHA
09 Eylül 2021 Perşembe, 19:04
Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 112 kaçak göçmen çıktı
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Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir tırın dorsesinde kaçak göçmen taşındığı bilgisine ulaşıldı. 

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler tarafından takibe alınan tır, Kocaeli geçişinde durduruldu. Yapılan aramalarda tırın dorsesinde 112 kaçak göçmen yakalandı. Tırın dorsesinden indirilen göçmenler, gerekli işlemleri için İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.Olayla ilgili araç sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan H.D. isimli iki şahıs gözaltına alındı. 

Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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