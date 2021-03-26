Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini açıyor

26 Mart 2021 Cuma, 11:03

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu 27 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde (Oasis AVM) sanatseverle buluşuyor. Tiyatronun müdürü Rezzan Şebin “Tiyatromuz için 27 Mart’ın üç önemli anlamı var.Tabii öncelikle bütün dünyada kutlanan bir gün. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun üçüncü yaş günü ve de yeni oyunumuz “Uçurtmanın Kuyruğu” nunprömiyeri. Oyuncu arkadaşlarımız ve ekibimiz pandemi nedeni ile tam bir yıl sonra ilk kez seyircisi ile buluşuyor. Tiyatrosever Bodrumlular da salonumuzu doldurdular zaten. Gişemizi kapattık artık” diyerek, şunlara da dikkat çekti.

UÇURTMANIN KUYRUĞU: Yazan Savaş Dinçel, Yöneten Ali Şahin, Oyuncular: Yerkan Kahraman, Barış Hayta, Ali Şahin, Müzik Burak Duman, Dekor Serkan/Kader Aktü, Kostüm Esra Meriç, Işık Murat Uzun, Asistanlar Aylin Akcan, Sinem Kurt, Afiş Tasarım Şahin Tuhan, Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen