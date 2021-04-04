Bodrum Şehir Tiyatrosu 65 yaş üstü seyircisini unutmadı
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Uçurtmanın Kuyruğu’ oyununu, 65 yaş üstü vatandaşların izinli olduğu saatlerde oynayacak.
Türkiye genelinde 13 Mart’tan bu yana yaşamlarını “evde kal” çağrısına uyarak, günün sadece üç dört saatinde özgür olabilen, toplumun en mağdur bireyleri olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız tamamen izole bir yaşam sürdürüyorlar.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Türkiye’de ilk kez Bodrum’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sanattan faydalanmaları için bir girişimde bulunduk. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatromuz Müdürü Rezzan Şebin, Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen oyuncularla yaptığı toplantı sonucunda bu projeye imza attı. Kendilerini kutluyorum.“ diyerek, 65 yaş üstü tiyatro severlere oyun müjdesini verdi.
Oyun, 16 Nisan Cuma günü saat 11:00'de Nurol Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Oyun, katılım talebine bağlı olarak tekrarlanacak. Pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda seyirci alınacağından, oyunu izlemek isteyenlerin önceden rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.
UÇURTMANIN KUYRUĞU
Çocukluğundan beri disiplinle yetiştirilmiş ve disiplini saplantıya dönüştürmüş bir adam intihar etmeye karar verir. Veda mektubunu bitirdiğinde kapı çalar. Karşısında hiç tanımadığı başka bir adam vardır ve bu bilinmeyen misafir adam hakkında pek çok şey bilmektedir.
Yazan Savaş Dinçel, Yöneten Ali Şahin, Oyuncular Yerkan Kahraman, Barış Hayta, Ali Şahin, Müzik Burak Duman, Dekor Serkan/Kader Aktü, Kostüm Esra Meriç, Işık Murat Uzun, Asistanlar Aylin Akcan, Sinem Kurt, Afiş Tasarım Şahin Tuhan, Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli Ahmet de pandemi dinlemedi
- İmzalı bildirimizi uyku sersemi okumuşlar
- 103 emekli amiralden Montrö ve gericilik bildirisi
- Buket Aydın, Kılıçdaroğlu'nu böyle duyurdu
- Londra'dan getirilen Covid-19 hastası tanıdık çıktı
- Ortağa ekonomi eleştirileri
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
- Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosunu açıkladı
- Zeytinyağı nasıl saklanmalı?