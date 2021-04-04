Bodrum Şehir Tiyatrosu 65 yaş üstü seyircisini unutmadı

04 Nisan 2021 Pazar, 10:51

Türkiye genelinde 13 Mart’tan bu yana yaşamlarını “evde kal” çağrısına uyarak, günün sadece üç dört saatinde özgür olabilen, toplumun en mağdur bireyleri olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız tamamen izole bir yaşam sürdürüyorlar.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Türkiye’de ilk kez Bodrum’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sanattan faydalanmaları için bir girişimde bulunduk. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatromuz Müdürü Rezzan Şebin, Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen oyuncularla yaptığı toplantı sonucunda bu projeye imza attı. Kendilerini kutluyorum.“ diyerek, 65 yaş üstü tiyatro severlere oyun müjdesini verdi.

Oyun, 16 Nisan Cuma günü saat 11:00'de Nurol Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Oyun, katılım talebine bağlı olarak tekrarlanacak. Pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda seyirci alınacağından, oyunu izlemek isteyenlerin önceden rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

UÇURTMANIN KUYRUĞU

Çocukluğundan beri disiplinle yetiştirilmiş ve disiplini saplantıya dönüştürmüş bir adam intihar etmeye karar verir. Veda mektubunu bitirdiğinde kapı çalar. Karşısında hiç tanımadığı başka bir adam vardır ve bu bilinmeyen misafir adam hakkında pek çok şey bilmektedir.

Yazan Savaş Dinçel, Yöneten Ali Şahin, Oyuncular Yerkan Kahraman, Barış Hayta, Ali Şahin, Müzik Burak Duman, Dekor Serkan/Kader Aktü, Kostüm Esra Meriç, Işık Murat Uzun, Asistanlar Aylin Akcan, Sinem Kurt, Afiş Tasarım Şahin Tuhan, Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen