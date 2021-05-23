Bodrum'da bir banka şubesi ile 3 zırhlı para nakil aracına taşlı saldırıda bulunuldu
Bodrum'da bir banka ve banka önünde park edilmiş 3 zırhlı araç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlı saldırıya uğradı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel bir banka şubesinin camlarına ve park halindeki 3 zırhlı para nakil aracına taşlı saldırı yapıldı.
Gümbet Mahallesi'ndeki saldırının bildirilmesi üzerine polis ekipleri zırhlı araçlarda ve banka şubesinde incelemede bulundu.
Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırının şüphelisi ya da şüphelilerinin tespit edilmesine çalışılıyor.
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