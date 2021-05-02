Bodrum'da canlı derste beyin kanaması geçiren Esra öğretmen yaşamını yitirdi
Bodrum’da canlı ders anlattığı esnada beyin kanaması geçiren genç öğretmen Esra Karaman, yaşama veda etti. Karaman'ın ani vefatı ilçeyi hüzne boğdu.
Bodrum’da özel bir Koleji'nde sınıf öğretmenliği yapan 29 yaşındaki Karaman, 2 gün önce uzaktan eğitim sistemiyle sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi alınan Esra öğretmen, durumunun daha da ciddileşmesi üzerine Denizli’ye Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. İki günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşama veda etti.
Esra Kahraman'ın ani vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Mert Karaman ile evli olan 1992 doğumlu Esra Karaman, Çine’de toprağa verileceği öğrenildi.
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