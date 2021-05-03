Bodrum'da yabancı turist denize girdi, yerli turiste ceza kesildi
Bodrum'da “tam kapanma” kuralları delindi. Yasaktan muaf olan yabancı turistler serbestçe denize girerken ilçede, güvenlik güçleri yerli turistlere ceza kesti.
Bodrum’da bir gün önceye oranla hava sıcaklığı yaklaşık 7-8 derece birden artınca, sahiller doldu. İlçenin Ortakent Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Camel Beach plajındaki yoğunluk yaz aylarını aratmadı. Çok sayıda vatandaş denize girdi, güneşlendi, maske mesafe kuralları da unutuldu.
EŞYALARINI BIRAKIP KAÇANLAR OLDU
Polis ekipleri ise sahilleri dolaşarak denize giren ve güneşlenen vatandaşlarda kimlik, pasaport kontrolü gerçekleştirdi. Kapanma kuralına uymayan yerli turistlere ceza kesildi. Bazı vatandaşlar ise polisleri karşısında görünce başka tarafa doğru yüzüp, sahilde eşyalarını bırakarak kaçtılar.
Yasaktan muaf olan yabancı turistler ise Bodrum sahillerinde güneşlenmeyi ve yüzmeyi tercih ettiler. Bodrum’un Gümbet Mahallesi’ne Londra’dan tatile Gelen Anita İoannou “Bodrum’un Gümbet Mahallesi’nde tatildeyim. Çok güzel bir yer. Deniz, kum, güneş her şey çok güzel” ifadelerini kullandı.
BÜYÜK İLLERDEN TAKVİYE
“Tam kapanma” nedeniyle büyük göç alan Bodrum’da, farklı illerden gelen kolluk kuvvetleri, birçok noktada izin ve seyahat belgesi kontrolü yaptı. Marketlere ve alışverişe giden sürücüler ise sık sık uyarıldı. Büyükşehirlerden gelen ancak seyahat belgelerini gösteremeyen sürücü ve bazı vatandaşlara ceza kesildi. İlçede tam kapanma kurallarına uymayan yaklaşık 80 işletme ve vatandaşa cezai işlem uygulandığı belirtildi.
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