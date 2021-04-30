Tam kapanmanın ardından Bodrum'daki büyük teklike

30 Nisan 2021 Cuma, 17:46

Turizmin gözde merkezlerinden Bodrum, 17 günlük kapanma açıklamasının ardından büyük şehirlerden gelenlerin akınına uğradı. 170 bin nüfuslu Bodrum’un nüfusu bir anda 500 bine çıkınca mevcut yatak kapasitelerinin yetersizliği yurttaşları korkuttu.

İlçe merkezinde 30 yataklı Devlet Hastanesi ile iki özel hastanenin toplam yatak sayısı 300, yoğun bakım ünitelerinde ise 28 yatağın bulunduğu bildirildi.

Yurttaşlar hastane kapasitenin yetersizliğinden şikayet ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "En büyük endişemiz bizim sağlıkla ilgili kötü bir tablo ortaya çıkacak olması" dedi.

“MUAF OLANLAR DIŞINDA HERKES EVLERİNDE”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada yaşanan yoğun göçe rağmen şehirde kurallara uyulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bodrum’da şu anda belki de hiç yaşamadığımız bir yoğunluk yaşanıyor. Zaten bunu bir yıldır yaşıyorduk biz. Biliyorsunuz. Salgının başlamasıyla beraber Bodrum ciddi bir göç aldı. Ancak bu son üç gündür kısıtların da başlamasıyla ve üç gün sonra başlamasıyla beraber Bodrum’a gelmek isteyen diğer misafirlerimiz de yoğun bir şekilde yollara düştüler ve geldiler. Şu anda herkes evlerinde. Sadece görevliler, izinliler, muaf olanlar sokakta. Biliyorsunuz bazı sektörler muaf.

Özellikle hizmet sektöründe, imalat sektöründe, nakliyede, tedarik sektöründe, inşaat sektöründe muaf olanlar var. Kamu kuruluşlarında çalışanlar muaf. Onlar sokaktalar. Bunun dışında şu anda herkes evlerinde. Biz de bu fırsatla bütün personelimizle sokaktayız. Yani yaklaşık işte 270 zabıta personelim var sokakta. 443 temizlik personelim var. Yine kültür, sosyalden, park bahçelerde, fen işlerinden 400 personelimle sokaktayız. Şu anda bu yoğun nüfusun taleplerini karşılamaya çalışıyoruz.

Zaten altyapıyla ilgili birçok çalışmamız vardı Bodrum’da. Her taraf işte kanalizasyon, içme suyu ya da enerjiyle ilgili çalışmalara şu anda sahne Bodrum’da. Bir de özel sektörün yaptığı inşaat faaliyetleri var. Tam bir şantiye görüntüsündeyiz. Yani bu kalabalık aslına bakarsanız,

Bodrum’un bu içinde bulunduğu durumda çok da istenilen bir şey değil ama biz buna rağmen tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eksikleri, gedikleri gidermeye. Çalışıyoruz. Halkımızın hizmetindeyiz. Eğer bir ihtiyacı olan varsa, Belediye’nin kanallarını arasın ve biz onun yanında olduğumuzu ona gösteririz.”







“EN BÜYÜK ENDİŞEMİZ BİZİM SAĞLIKLA İLGİLİ KÖTÜ BİR TABLO ORTAYA ÇIKACAK OLMASI”

Başkan Aras, “tam kapanma” sonrasında şehire yaşanan göçe ilişkin şunları söyledi:

“En büyük endişemiz bu. Yoksa insanların gelmesi bizi kesinlikle rahatsız etmez. Ama en büyük endişemiz bizim sağlıkla ilgili kötü bir tablo ortaya çıkacak olması. Bu da şu ana kadar olmadı. Allaha şükür. Bunda hem bize düşen tabi ki görevler var. Denetim görevleri, önleme görevleri…

Bir taraftan da tabi herkesin kendini burada koruması, evinden çıkmaması, kurallara uyması söz konusu. Yani umarım 17 Mayıs’tan sonra da bu vaka sayılarında düşüş olur. Hep birlikte yenden açılırız ve sezona çok güzel bir şekilde giriş yaparız. Çünkü Bodrum’un ihtiyacı var, esnafın ihtiyacı var. Turizmcinin ihtiyacı var. Eğlence sektörünün ihtiyacı var. Herkesin bu ekonomik durumda iyileşmeye ihtiyacı var. Buna çalışacağız bundan sonra.”

“DEVLET HASTANESİ’NİN KAPASİTESİ MAALESEF YETERSİZ”

Bodrum Devlet Hastanesi’ne aşı olmaya gelen yurttaş Mehmet Koç da ANKA’ya şöyle konuştu:

“Bodrum’da evim var. Şehir dışına gidip geliyorum, ama genel olarak ikametgahım burası. İkinci aşımı olmak için hastaneye geldim. Bodrum’da kapanma nedeniyle bir yoğunluk var.

Özellikle yazlık evleri olanların Bodrum’a bir akını var. Tabi bu pandemi dolayısıyla şehirlerden kaçış devam ediyor. Bodrum da bu merkezlerden biri.

Bodrum Devlet Hastanesi’nin kapasitesi maalesef yetersiz. Ama daha önce yapılması gereken bir kapanmayı bugüne kadar beklediler. Bir yerde vatandaş hem sıkılacak hem de bu sıcak, güzel havalı günlerde içeriye kapanacak. Bu kapanma kışın yapılsaydı bence daha sağlıklı ve daha etkili olurdu diye düşüyorum.”







“HÜKÜMETİN 5 YIL ÖNCE BAŞLAYIP BİTİREMEDİĞİ HASTANE”

Devlet Hastanesi’ne hasta getiren taksi şoförü Ayhan Uyan da 2008 yılından beri Bodrum’da taksicilik yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Bodrum Devlet Hastanesi pandemi öncesine kadar yeterliydi ama pandemiden sonra oluşan kalabalık nedeniyle yetersiz kalmaya başladı. Bir de hükümetin 5 yıl önce başlayıp bitiremediği hastane inşaatının da etkisi var. Çünkü şu an kullanılan devlet hastanesi 1996-1997 yıllarında yapıldı.

O zamanki nüfus ile şu an ki nüfus arasında dağlar kadar fark var. Bu nedenle yetmemesi çok normal. Taksi esnafı olarak tabii ki Bodrum’un kalabalık olmasını istiyorum. Empati yapmak gerekirse de şehir dışından gelenler tabi ki şehirden kaçmak istiyorlar.

17 gün apartman dairesi içinde yaşamaktansa Bodrum’da deniz manzaralı bir otel ya da evde geçirmek bence mantıklı. Kalabalıktan dolayı bir rahatsızlığım yok taksici esnafı olarak. Beni sadece aşırı trafik rahatsız ediyor.”