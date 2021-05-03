Bodrum'da tedirgin eden sesin sebebi belli oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarından gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin etti.
Yunan adalarında Paskalya dönemlerinde yapılan etkinlikler bu yıl da Bodrum'da merak ve kaygıya neden oldu. Sosyal medyadan onlarca yurttaş sesin kaynağını merak ettiklerini iletti. Yarımadanın güney ve batı bölgelerinde yoğun olarak duyulan ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.
Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Bir süredir Bodrum'da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" denildi.
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