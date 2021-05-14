Bodrumlu turizmcilerden maske tepkisi

14 Mayıs 2021 Cuma, 17:32

Önce GoTürkiye hesabından paylaşılan, tepkiler üzerine de kaldırılan reklam videosunda turizm sektöründe çalışan personelin “Keyfini çıkarın; ben aşılıyım” yazılı maske taktığı görüldü. Ayrıca “Hijyenik oteller ve aşılı personeller! Biz diyoruz ki: Turizmde çifte güven! Gelin ve keyfini çıkarın. İçiniz rahat olsun” yazılan mesaj da sosyal medyada tepki çekti.

“GAF ÜZERİNE GAF”

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Turizm sektörümüzün yatırımcısı, acentesi, rehberi, esnafı ve sektörün en önemli dinamikleri olan turizm profesyonelleri ile birlikte topyekün, devletimiz tarafından yeterli ve sektörü ayağa kaldıracak en azından ilaç olacak önlemlerin dahi alınamadığı bir ortamda içine düştüğü bu büyük kaos ortamından çıkmak için olağanüstü çaba harcandığı bu günlerde yetkililerin gaf üzerine gaf yaptıkları bir durumu hak etmediğimizi bildirmek istiyoruz” dedi.

“BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA”

Karcılıoğlu, yaptığı basın açıklamasına şöyle devam etti:

“Önce Dışişleri Bakanlığının, ‘Turistin göreceği herkesi aşılayacağız’ diyerek ve kamuoyundan büyük tepki alan gafı üzerine bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurmuş olduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan paylaşılmış olan videoda, Türkiye'ye gelen turistlerin koronavirüs salgınına karşı içini rahatlatmak için tatil boyunca karşılaşacağı turizm sektöründe çalışan tüm Türk personellerin 'Ben aşılandım' yazısı taşıyan sarı renkli maske takacağını bir paylaşım ile duyurması bardağı taşıran son damla olmuştur”

"ONUR KIRICI GAF"

Ne Türk insanı ne de sektörün vazgeçilmezleri olan turizm emekçileri ve profesyonellerini sırf başta Almanya olmak üzere İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yapılan, sonuçsuz olacağı bizce malum olan girişimlerinin ‘başarılı’ olduğu imajı vermek üzere bizleri aşağılayan ve üçüncü dünya ülkelerinde dahi bir devlet aklı ile anlatılması mümkün olmayan bu onur kırıcı gaf bizleri ziyadesiyle üzmüştür.

Bu video paylaşım sosyal medyada aldığı aşırı tepki nedeniyle kaldırılmış olsa dahi; üç beş turist gelecek, diye onurumuzu ve şerefimizi ayaklar altına alan ve önemimizi hiçe sayan bu zihniyete karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz”

“ÖZÜR DİLEYENE KADAR KONUYU İŞLEYECEĞİZ”

Tepkilerinde, “kaldırdılar iyi ettiler” diyerek geri çekilmeyeceklerini vurgulayan Karcılıoğlu, “Turizm emekçilerimizi böylesine aşağılamayı göze alan bir düşünceyi dahi uygulamaya geçirmeye çalışmak dahi bize yapılmış onur kırıcı büyük bir hakarettir. Bu kapsamda böyle ucube bir fikri harekete geçiren hangi üst akıl yaptı ise pişman olup özür dileyene kadar bu konuyu işleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” İfadelerini kullandı.

“BU MASKELER BİZİ DAMGALANMIŞ GİBİ HİSSETTİRİR”

Bodrum’da bir otelde Restoran Kaptanı olarak çalışan 34 yaşındaki Süleyman Gök ise “Bu maskeler turizm personeli olarak bizi damgalanmış gibi hissettir. Maskelerde insanların aşılandığının belirtilmesine gerek yok. Çünkü devlet turizm çalışanlarını aşılamaya başladı zaten. Gereksiz bir tanıtım olmuş. Maskelerin üzerine yazılmasına gerek yok. Çünkü Dünya Sağlık örgütünü Sağlık Bakanlığımız ile iletişim halinde olduğu için kimlerin aşılanıp, aşılanmadığını herkes biliyor. Bunun yerine ülkemizin, turizm bölgelerinin, tarihi değerlerimizin tanıtımına zaman ve enerji harcansa daha iyi olurdu. Zaten kötü giden turizm sezonu sürecinde gereksiz bir tartışma konusu oldu” dedi.