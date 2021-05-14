LeMan'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın skandal videosuna karikatürlü gönderme: "Maske yetmez, kısırlaştırın bizi"
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turistler için Türk Hava Yolları ile ortaklaşa hazırladığı ve tepkilerin ardından sildiği 'Keyfine bak! Aşılandım' videosuna, karikatür dergisi LeMan'dan karikatürlü yanıt geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" açıklamasının ardından Kültür veTurizm Bakanlığı'ndan, turistlere yönelik "Keyfine bak! Aşılıyım" yazılı reklam videosu geldi. Söz konusu video, sosyal medyadaki ciddi tepkilerin ardından, yayımlandıktan 2 saat sonra silindi.
Bakanlığın, yabancı turistlere Türkiye'yi tanıtmak amacıyla Türk Hava Yolları (THY) ile ortaklaşa hazırladığı videoda "I'm Vaccinated" yani "Aşılıyım" baskılı maskeler kullanıldı. Videoda turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde "Keyfini çıkarın, aşılandım" yazılı maskeler olduğu görüldü.
"TURİST OLMAYAN HERKESİ İŞARETLİYORUZ"
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tepki çeken videosuna, karikatür dergisi LeMan'dan da karikatürlü bir yanıt gerdi. Söz konusu karikatür, LeMan'ın sosyal medya hesabından "Maske yetmez, kısırlaştırın bizi" sözleriyle paylaşıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın skandal 'Ben aşılandım' maskeli videosuna sosyal medya tepki verdi : Maske yetmez, kısırlaştırın bizi! pic.twitter.com/3wy5p3p4mF— LeMan (@lemandergisi) May 13, 2021
LeMan'ın karikatürü şu şekilde:
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