Boğaziçi akademisyenleri, destekledikleri rektör adaylarını açıkladı

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:24

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri tarafından yapılan oylamada Erdoğan'ın imzasıyla görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine geçici olarak getirilen rektör vekili Naci İnci ile görevden alınan Bulu'nun yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu'na destek çıkmadı.

Akademisyenlerden yapılan açıklamada, rektör adaylığını duyuran isimlerin çevrimiçi sistem üzerinden oylandığı belirtilerek oylama sırasında 746 seçmenin yüzde 82’sinin oylamaya katıldığı duyurduldu. Açıklamada, yüzde 95 oranında karşı oy alan rektör vekili Naci İnci ile yüzde 93 oranında karşı oy alan Gürkan Kumbaroğlu'nun adaylıklarının desteklenmediği bildirildi.

DESTEKLEDİKLERİ ADAYLAR

"Oy verenlerin en az üçte birinin karşı çıktığı isimler desteklenmeyen adaylar olarak belirlenirken, bu durumda olmayan diğer isimler Boğaziçi Üniversitesi‘nin desteklenen meşru adayları oldular" denilen açıklamaya göre, akademisyenlerin destekledikleri adaylar şöyle:

Prof. Dr. Fikret Adaman, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Prof. Dr. Taner Bilgiç, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Metin Ercan, Prof. Dr. Emine Erktin, Prof. Dr. Ayşe Gürel, Prof. Dr. Cengiz Kırlı, Prof. Dr. Ayşe Mumcu, Prof. Dr. V. Erkcan Özcan, Prof. Dr. Murat Saraçlar, Prof. Dr. Cem Say, Prof. Dr. Ali İ. Tekcan, Prof. Dr. M. Burçin Ünlü, Prof. Dr. Can A. Yücesoy, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ'NİN AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak, YÖK’ün 2 Ağustos 2021 tarihinde sonuçlanacağını duyurduğu Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylık süreci ve ardından gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ataması hakkındaki görüşlerimizi, 26 Temmuz 2021 tarihinde yaptığımız bir açıklamayla duyurmuştuk.

Bu açıklamada ifade edilen ilkeler doğrultusunda, Boğaziçi Üniversitesi içinden on dokuz tam zamanlı profesör, rektör adayı olduklarını ilan ettiler. Süreci idare etmek üzere oluşturulan Oylama Koordinasyon Komisyonu (OKK) olarak, daha önce açıkladığımız çerçeve ve yöntem dahilinde, adaylığını üniversite haberleşme kanallarında ilan eden adayların güvenilir bir çevrimiçi sistem üzerinden oylanmasını sağladık. Bu oylama sırasında toplam 746 seçmenin yüzde 82’si oylamaya katıldı.

Önce de açıklandığı üzere, sistem şöyle işledi: Oylamaya katılan her akademisyen, tüm liste içerisinde adaylığına kesinlikle karşı olduğu isimleri işaretledi. Oylamaya sadece Boğaziçi Üniversitesi kamusuyla adaylığını paylaşan ve üniversitemizde tam zamanlı olarak görevli olan adaylar dahil edildi. Oy verenlerin en az üçte birinin karşı çıktığı isimler desteklenmeyen adaylar olarak belirlenirken, bu durumda olmayan diğer isimler Boğaziçi Üniversitesi‘nin desteklenen meşru adayları oldular.

On dokuz profesörün rektör adaylığının değerlendirildiği 30 Temmuz 2021 tarihli oylama sonucuna göre, aşağıda alfabetik sırayla listelenen meslektaşlarımızın rektör adaylıkları Boğaziçili akademisyenler tarafından desteklenmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri'nin destekledikleri rektör adayları:

Prof. Dr. Fikret ADAMAN Prof. Dr. Yavuz AKPINAR Prof. Dr. Yasemin BAYYURT Prof. Dr. Taner BİLGİÇ Prof. Dr. Mine EDER Prof. Dr. Metin ERCAN Prof. Dr. Emine ERKTİN Prof. Dr. Ayşe GÜREL Prof. Dr. Cengiz KIRLI Prof. Dr. Ayşe MUMCU Prof. Dr. V. Erkcan ÖZCAN Prof. Dr. Murat SARAÇLAR Prof. Dr. Cem SAY Prof. Dr. Ali İ. TEKCAN Prof. Dr. M. Burçin ÜNLÜ Prof. Dr. Can A. YÜCESOY Prof. Dr. Ünal ZENGİNOBUZ

Aşağıda yine alfabetik sırayla listelenen meslektaşlarımızın rektör adaylıkları ise Boğaziçili akademisyenler tarafından desteklenmemektedir.

Prof. Dr. M. Naci İNCİ (%95 karşı oy) Prof. Dr. Gürkan S. KUMBAROĞLU (%93 karşı oy)

Adaylıklarını Boğaziçi Üniversitesi kamusu ile paylaşmamış ve oylamamıza dahil edilmemiş hiçbir aday Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından desteklenmemektedir.

Bilimsel olarak özgür ve kurumsal olarak özerk, şeffaf, demokratik, hesap verebilir kamu üniversitesi tüm toplumun müşterek değeridir. Gerçekleştirdiğimiz oylamanın bu müşterek değeri savunmaya odaklı bir çözüm olmasını umuyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Oylama Koordinasyon Komisyonu (OKK) olarak kamuoyuna saygıyla duyururuz.