Boğaziçi davası ertelendi
Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 12 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma öncesi Kağıthane Kaymakamlığı, Çağlayan Adliyesi meydanı ve çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan eylem, gösteri, toplanma, toplantı, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
25 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi ve girişinde gözaltına alınan 12 kişinin yargılandı davanın ilk duruşması bugün İstanbul Adliyesi’nde görüldü.
Yargılanan 12 Boğaziçili öğrencinin imza verme zorunluluğu kaldırılırken, beraat talepleri reddedildi. Öğrencilerin yurtdışı çıkış yasaklarının devam etmesine karar veren mahkeme, davayı 28 Haziran’a erteledi.
'MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ'
Kağıthane Kaymakamlığı'nın yasaklama kararına rağmen, polis ablukasında yapılan açıklamada, ''Usulsüzce ve haksızca gözaltına alınmış arkadaşlarımızın asla yalnız yürümeyeceğini haykırmak için toplandık. Sokaklarda kendi renklerimizle yürümemizin yasaklanmaya çalışıldığı, her türlü eylemden lgbti+ların silinmeye çalışıldığı, iç içe olduğumuz feminist mücadeleyle 8 Mart’ta ve öncesinde gökkuşağı bayrakları üzerinden ayrıştırılmaya çalışıldığımız bir rejimde yaşamayı kabul etmiyoruz, mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Onların bizlerle gösterdiği dayanışmanın bizim cesaretimizi ve birliğimizi nasıl kuvvetlendirdiğini öğreneceksiniz ve bizi korkutmaya çalıştıkça karşınızda bir çığ gibi büyüyen bu direnişin çok yakında altında kalacağınızı göreceksiniz'' ifadeleri kullanıldı.
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