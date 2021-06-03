Boğaziçi Üniversitesi’nde direnen öğrenciler yeni adım atılmasını istedi

03 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Rektörlüğe atanmasının ardından üniversitedeki demokrasi geleneği askıya alınarak akademik kadrolara yapılan yandaş atamalarla üniversitedeki dengeler değiştirildi. Üniversitede son iki gün içinde Genel Sekreterlik görevine daha önce Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli şube başkan vekilliği yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Nedim Malkoç, Mühendislik Fakültesi’ne ise Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez atandı. 150 gündür “kayyum rektör” olarak nitelendirdikleri Melih Bulu’nun istifası için eylem yapan öğrenciler, son atama kararlarının ardından “akademik boykot” çağrısı yaptı.

Akademik kadroların değiştirilmesi süreci devam ederken üniversitede yarı zamanlı ders veren Feyzi Erçin’in yaz okulunda ders vermesi keyfi şekilde engellendi. Prof. Bulu’nun son aldığı kararlara tepki gösteren öğrenciler dün bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Halihazırda devam eden ve kayyumun her geçen gün üzerindeki tahakkümünü güçlendirdiği akademik faaliyetler hem direnişteki öğrenciler olarak eylemliliğimizi zayıflatmakta hem de bu gidişatın normalize edilmesine ve meşruiyet sahibi olduğu izlenimi verilmesine neden oluyor. Mevcut bürokratik yolların direnişin başına kıyasla ciddi anlamda tükendiğini, bu bürokrasinin bizlere karşı kullanılmasının direnişe en çok destek veren hocaların hedef alınmasından başlayarak kayyuma biat etmeyen tüm bileşenlere sıçrayacağının da farkındayız. Böyle bir durumda akademik faaliyetleri durdurmak, bu okulun bileşenleri olmadan Boğaziçi Üniversitesi olmadığını göstermenin tek ve en kuvvetli yoludur” ifadeleri kulanıldı.

‘TOPYEKÛN DİRENELİM’

Üniversitenin tüm bileşenlerine boykot çağrısında bulunularak “Bundan sonrası için bir adım geri atmak şöyle dursun, iktidarın maşası kayyumların baskıcı politikalarına karşı topyekûn seferberlik örmenin gerekliliğine hiç olmadığı kadar inanıyoruz. Bu itibarla, üniversitemizin tüm bileşenlerini ve nöbetlerini sürdüren akademisyenleri artık iktidarın çizdiği zeminden çıkararak akademik hayatı durdurmaya, bütün akademik faaliyetleri kayyum Melih Bulu gidene kadar boykot etmeye, topyekûn direnmeye davet ediyoruz!” denildi.

Öğrencilerin, derslerine son verilen akademisyen Erçin’e desteği de sürüyor. Okulda bir araya gelen öğrenciler Erçin ve Boğaziçili müzisyenlerin sahne aldığı bir piyano resitali düzenledi.

