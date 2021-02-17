Boğaziçi gözaltıları: Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta’nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

17 Şubat 2021 Çarşamba, 17:04

İstanbul Kadıköy'deki Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta’nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Öğrencilerin avukatları tarafından sosyal medyada yapılan duyuruda, "Tutuklu üniversite öğrencileri Anıl ve Şilan'ın tutukluluğu ile yapılan itiraz Anadolu 5 Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Haklarında konutu terketmeme adli kontrol kararı verilenlerle ilgili itiraz da sözlü olarak öğrenebildiğimiz kadarıyla iki kişi haricinde reddedildi" denildi.

Hakkında tutuklama kararı verilen Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta avukatları aracılığıyla mesaj göndermiş, Akyüz "Hiçbir zaman biz başımızı eğmedik, yüzümüzü eğmedik. Bundan sonrasında da hem içeride, heem dışarıda baş eğmeyeceğiz. Mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz" demişti.

Şilan Delipalta ise, "İki kişi tutuklandık. Bu memleketi ve üniversiteyi susturma çabasıdır. Herşey boşa. Memleketi de üniversiteyi de bizleri de susturamayacaklar. Herkese selamlar.” Demişti

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için 2 Şubat'ta İstanbul Kadıköy'de düzenlenen protestoda gözaltına alınan 23 kişiden 10'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Savcılığın "görevini yaptırmamak için kamu görevlisine direnme" iddiasıyla tutuklama istediği 10 kişiden Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta tutuklandı. Diğer 8 kişiden altısı yurtdışına çıkış yasağı, ikisi ise ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.