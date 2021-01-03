Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım: Boğaziçi Batı'ya hayran devşirme yetiştiriyor, bu kliği aşan rektör atandı diye bağırıyorlar

03 Ocak 2021 Pazar, 10:18

AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması büyük tepki çekerken iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Ergün Yıldırım'dan atamaya üniversiteyi ve öğretim üyelerini itham eden bir paylaşımla destek geldi.

Boğaziçi Üniversitesi için "Batıya hayran devşirmelerin yetiştirilmeye çalışıldığı yer" diyen Yıldırım, üniversitede tek bir muhafazakar veya milliyetçi öğretim üyesi olmadığını öne sürüp Bulu'nun rektör olarak atanmasını "bu kliği aşan rektör atandı diye bağırıyorlar" diyerek savundu.

Yıldırım, paylaşımını "Seçimi savunsalar saygım var. Ama mesele başka." diyerek tamamladı.

İLK DEĞİL

Boğaziçi Üniversitesi'nin bir önceki rektör ataması da hayli tartışmalı olmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, aday olmadığı halde AKP Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay’ın kardeşi Prof. Dr. Mehmed Özkan’ı atamıştı.

403 öğretim üyesinin katıldığı rektörlük seçimlerinde, mevcut rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun 348 oyla oyların yüzde 86’sını almasına rağmen atanmaması ve yerine aday olmayan AKP'li vekilin kardeşinin atanması Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ile öğrencilerinin tepkisini çekmişti.











