Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Melih Bulu'ya karşı protesto: Kayyım rektör istemiyoruz!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'yu atamasına karşı öğrenciler kitlesel protesto düzenledi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak, uzun zamandır AKP’nin teşkılat çalışmalarında siyasi faaliyet gösteren Melih Bulu’yu atamasına karşı üniversite öğrencileri de harekete geçti.
Yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülen üniversitede, öğrenciler okulun Güney Kampüsü’nde bir araya gelerek büyük bir protesto gerçekleştirdi.
“İntihalci rektör istemiyoruz”, “Üniversiteler bizimdir” , “Kayyım rektör istemiyoruz” sloganları atan öğrencilerin yaptığı basın açıklamasında tüm üniversitelerdeki kayyum rektörlerin istifası, tüm rektörlerin demokratik yöntemlere uygun olarak seçilmesi ve akademisyenlerin acilen yeni seçim düzenlemesi talepleri dile getirildi.
"Bu demokratik tavır ve zorunluluğun bütün üniversitelerde yer bulması için hem diğer üniversitelerden öğrenci arkadaşlarımızı hem de mezunlarımızı bize destek olmaya çağırıyoruz." denilen açıklamada öğrenciler, Erdoğan'ın yaptığı atama kararına karşı mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.
KAFTANCIOĞLU DESTEĞE GELDİ
Öğrencilerin eylemine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da üniversite önünde düzenlenen basın açıklamasına katılarak destek verdi. Kaftancıoğlu, daha sonra Twitter hesabından eylemden fotoğraflar paylaşıp şöyle yazdı:
"Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce..
Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için.."
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