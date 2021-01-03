Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun "Bugün girişimcilik bir tecrübelerimi paylaştım Üniversitemiz öğrencileri ile" paylaşımını, "Türkçemizi nasıl da güzel ve mükemmel kullandığının bariz örneğidir" diyerek eleştirdi.
Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'nin eski İstanbul milletvekili aday adayı Melih Bulu'nun Türkçesi'ni eleştirdi.
Rektör olmasının ardından, Bulu'nun sosyal medya hesabında 9 Ekim 2019 tarihinde paylaştığı, "Bugün girişimcilik bir tecrübelerimi paylaştım Üniversitesi öğrencileri ile. En ilgi gören öğüdüm 'eğer iş fikrinizi annenize anlattığınızda anlıyorsa o işi yapmayın' oldu" mesajı gündeme geldi.
Özdağ ise, bu mesajı alıntılayarak Bulu'nun Türkçesini eleştirdi. Özdağ'ın paylaşımı şöyle:
"Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmış. Aşağıdaki tweet Türkçemizi nasıl da güzel ve mükemmel kullandığının bariz örneğidir! Boğaziçi’nin öğrencileri, akademisyen ve çalışanları ne kadar da şanslılar! Atayan iradeyi ve atanan kişiyi tebrik ediyoruz."
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası