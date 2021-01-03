Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi

03 Ocak 2021 Pazar, 15:25

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'nin eski İstanbul milletvekili aday adayı Melih Bulu'nun Türkçesi'ni eleştirdi.

Rektör olmasının ardından, Bulu'nun sosyal medya hesabında 9 Ekim 2019 tarihinde paylaştığı, "Bugün girişimcilik bir tecrübelerimi paylaştım Üniversitesi öğrencileri ile. En ilgi gören öğüdüm 'eğer iş fikrinizi annenize anlattığınızda anlıyorsa o işi yapmayın' oldu" mesajı gündeme geldi.

Özdağ ise, bu mesajı alıntılayarak Bulu'nun Türkçesini eleştirdi. Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

"Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmış. Aşağıdaki tweet Türkçemizi nasıl da güzel ve mükemmel kullandığının bariz örneğidir! Boğaziçi’nin öğrencileri, akademisyen ve çalışanları ne kadar da şanslılar! Atayan iradeyi ve atanan kişiyi tebrik ediyoruz."