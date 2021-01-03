Ataması tepki çeken rektörden ilk açıklama

03 Ocak 2021 Pazar, 13:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak 2002 yılından bu yana AKP içinde çeşitli görevlerde yer almış ve 2015 yılında ise İstanbul 1’inci Bölge’den milletvekili aday adayı olmuş Prof. Dr. Melih Bulu’yu ataması tepkilere neden oldu.

Tartışmaların odağındaki Prof. Dr. Melih Bulu'dan açıklama geldi.

Twitter üzerinden açıklamasını paylaşan Bulu kendisini bu göreve 'layık gören' Cumhurbaşkanına teşekkür ederek şunları paylaştı:

“Hayatımın en güzel 8 yılını geçirdiğim Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmam vesilesi ile hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Gerek özel sektör gerek sivil toplum kuruluşlarında 30 yıllık tecrübemin beni getirdiği noktada, üykemizin dünyede ilk 10’da olma hedefinin, belki de en önemli bileşenin üst seviye eğitim olduğunu yürekten hissediyorum. O sebeple ülkemizin önde gelen üniversitelerinden Boğaziçi’ne dönüş beni her bir zerreme kadar heyecanlandırıyor. Bu kapsamda beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın YÖK Başkanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.”