Ataması tepki çeken rektörden ilk açıklama
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasıyla tepki çeken Prof. Dr. Melih Bulu'dan açıklama geldi. Bulu, kendisini göreve 'layık gören' Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, “Hayatımın en güzel 8 yılını geçirdiğim Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmam vesilesi ile hepinizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak 2002 yılından bu yana AKP içinde çeşitli görevlerde yer almış ve 2015 yılında ise İstanbul 1’inci Bölge’den milletvekili aday adayı olmuş Prof. Dr. Melih Bulu’yu ataması tepkilere neden oldu.
Tartışmaların odağındaki Prof. Dr. Melih Bulu'dan açıklama geldi.
Twitter üzerinden açıklamasını paylaşan Bulu kendisini bu göreve 'layık gören' Cumhurbaşkanına teşekkür ederek şunları paylaştı:
“Hayatımın en güzel 8 yılını geçirdiğim Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmam vesilesi ile hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
Gerek özel sektör gerek sivil toplum kuruluşlarında 30 yıllık tecrübemin beni getirdiği noktada, üykemizin dünyede ilk 10’da olma hedefinin, belki de en önemli bileşenin üst seviye eğitim olduğunu yürekten hissediyorum. O sebeple ülkemizin önde gelen üniversitelerinden Boğaziçi’ne dönüş beni her bir zerreme kadar heyecanlandırıyor. Bu kapsamda beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın YÖK Başkanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.”
En Çok Okunan Haberler
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Ailenin avukatından 'cinayet' açıklaması
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Ailenin avukatından 'cinayet' açıklaması
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki