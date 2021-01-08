Boğaziçi Üniversitesi için TÜRGEV iddiası: Saray'la görüştürmek için devreye girdiler

08 Ocak 2021 Cuma, 12:54

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu “Boğaziçi Dayanışma” adlı Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaşıldı.

“TÜRGEV kendini ne sanıyor” mesajıyla paylaşılan açıklamada, “TÜRGEV’in Boğaziçi Üniversitesi’nden bazı arkadaşlarımızı arayarak sarayda yapılacak bir toplantıya davet edildiğini öğrendik” ifadeleri kullanıldı.

TÜRGEV'in Boğaziçi öğrencilerini temsil edecek bir merci olmadığı vurgulanan açıklamada, "TÜRGEV kendini ne sanıyor? Bu atamanın sorumlusu olan siyasal iktidar iletişim kurma bahanesiyle kayyumları meşrulaştıramaz" denildi.



