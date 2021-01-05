Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi: ‘İstifa edene kadar direniş sürecek’

05 Ocak 2021 Salı, 19:33

Fotoğraflar: Gizay Çelik

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'yu atamasına karşı öğrenciler kitlesel protesto düzenledi. Kitlesel protesto daha sonra polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaştı. Müdahale sırasında polis ve özel güvenlik görevlileri üniversite kapısına kelepçe taktı. Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden öğrencilerden 28'i hakkında gözaltı kararı çıkarılırken 17'si bu sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri ise öğrencilere yönelik polis müdahalesini Rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto etti.

Atamanın, AKP iktidarı tarafından üniversiteye yapılan bir müdahale olduğunu söyleyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, protesto sonrası Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

‘MÜDAHALELERİN SADECE BOĞAZİÇİ İLE SINIRLI KALMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Melih Bulu'nun okullarına rektör olarak atanmasını Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olarak kabul etmiyoruz diyen üniversite öğrencisi, "Çünkü bu yukardan, şu anki AKP iktidarı tarafından üniversiteye yapılan bir müdahale. Okulun hiçbir karar bileşenlerini dikkat alınmadan yapılan bir müdahale. Ayrıca bu müdahalelerin sadece Boğaziçi ile sınırlı kalmadığını düşünüyoruz. AKP tarafından bir süredir zaten Türkiye'deki birçok üniversiteye bu tarz müdahaleler yapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak kabul etmiyoruz, o yüzden de bugün buradayız" dedi.

'SİYASİ İKTİDARIN ÜNİVERSİTELERDEN ELİNİ ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ'

Üniversiteleriyle ilgili taleplerini dile getiren öğrenci," Taleplerimiz üniversitemize yukarıdan atanan bu memur rektörün yerine akademisyenlerin, öğrencilerin karar alarak yeni bir rektör seçimiyle birini başa getirmesi ama en geneliyle siyasi iktidarın üniversitelerden elini çekmesi. Bizim önceki rektörümüz de 2016 yılında atanan bir kayyımdı, yine AKP iktidarı tarafından atanmış biriydi aslında sadece isim değişikliği oldu" ifadelerini kullandı.

'OKULUN ÖNÜNE YIĞDIKLARI POLİSLER NE İÇİN?'

Müdahale ve gözaltına ilişkin de konuşan üniversite öğrencisi, "Biz ne yaptık, şu an şu okulun önüne yığdıkları polisler ne için? Bizi kendi okulumuza girmekten alıkoyuyorlar ve biz burada hiçbir şey yapmadık. Sadece kendi okulumuzun yani üniversitelerin öğrencilere ait olduğunu ve üniversitelerden ellerini çekmelerini gerektiği için dün burada arkadaşlarımızla birlikte dayanışma içindeydik. Sabaha karşı arkadaşlarımızı evlerinden yaka paça çıkarmışlar. Bugün onların avukatlarından öğrendiklerimize göre çıplak arama yapmışlar. Bu çok ayıp ve yakışı kalmayan bir durum. Buna karşı hocalarımızla, arkadaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz" diye belirtti.

BULU GÖREVDEN ALINANA KADAR…

Melih Bulu görevden alınana kadar direniş ve eylemlere devam edeceklerini ifade eden öğrenci sözlerine şu şekilde devam etti;

"Ben kendi şahsımda ve konuştuğum arkadaşlarımla ilgili olarak ve diğer üniversitedeki arkadaşlarımızın bize destek vermesiyle birlikte bu sürecin Melih Bulu görevden alınana kadar ya da istifa edene kadar ve üniversitemiz kendi rektörünü kendi seçene kadar devam edeceğini düşünüyorum. Okul içerisinde bir müdahaleyle karşılaşmadık ama dışarıyı görüyorsunuz. Kimi kendi okulundan almaya çalışıyorlar, kim için yani bu? Biz burada 20-21 yaşında öğrencileriz ve en az 200-300 tane polisi okulumuzun kapısına dikmişler."





Haber notu: Protestoların Boğaziçi Üniversitesi içerisinde olması ve okulun polis tarafından ablukaya alınması nedeniyle röportaj tek kişiyle gerçekleştirebilmiştir.